新华社伦敦3月26日电（记者赵小娜）英国《金融时报》网站日前刊文指出，美国政府以关税威胁为核心的制造业复兴计划存在重大缺陷。政策不确定性、补贴断档及劳动力短缺等问题交织，恐使“美国制造”愿景沦为空中楼阁。文章摘要如下：

近日，美国政府高调宣布多家企业承诺加大对美投资，试图重塑美国制造业强国地位。白宫宣称“制造业领域捷报频传”，但这种沾沾自喜为时尚早。若坚持通过关税推动企业迁入美国的战略，美国政府就会发现其吸引投资的潜力是有限的。

企业新建工厂通常需要数年时间，投资决策高度依赖对政策持续性的预期。然而，企业对美国政府计划实施的“对等关税”细节仍一无所知，更难以评估未来几年的政策走向。由于美国政府的进口关税涉及钢铝等多种原材料，生产商也会怀疑美国本土供应链能否满足其需求。

劳动力供应是另一考量因素。业界频频警告，美国政府大规模驱逐无证工人的计划将加剧制造业和建筑业的用工荒。新建工厂可能面临施工延误。

美国经济放缓迹象也会动摇投资者信心。面对美国政府可能推高通胀的关税政策以及普遍存在的不确定性，消费者、企业和股市正在退缩。

有些企业的长期投资决策可能基于拓展美国市场的需求，而非关税压力。但对大多数外国企业而言，最稳妥、最合理的选择仍是观察美国关税政策动向。有些企业可能会在政策环境更可预测的地方加大投资项目。抗风险能力较弱的小型企业或将被迫减少对美国市场的投入。

更深层次问题在于，为什么美国政府认为聚焦制造业是实现美国繁荣的最佳途径？如果其目标是让更多工厂落地美国，那么最好还是消除商业壁垒，而非设置障碍。

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