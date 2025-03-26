打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国代表呼吁叙利亚推动包容的过渡进程

2025年03月26日14:12 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月25日电　中国常驻联合国代表傅聪25日在安理会叙利亚问题公开会上，呼吁叙利亚临时当局推动包容的过渡进程，守住反恐的底线要求。

　　傅聪表示，叙利亚沿海地区发生针对平民的无差别杀戮，非人道和残暴程度令人发指。叙临时当局宣布启动为期一个月的独立调查并将进行追责。中方关注后续进展，期待叙临时当局以透明和负责任的方式开展工作，这对国际社会评估叙利亚政治过渡的可信度至关重要。

　　傅聪说，中方注意到近期叙临时当局为推进政治过渡所采取的举措，希望他们切实兑现承诺，在安理会第2254号决议原则的指引下，同叙各界开展广泛的对话协商，实现真正的包容。联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒的工作应得到各方尊重和支持。阿盟在叙政治进程中可以发挥更大作用。

　　傅聪表示，叙局势变化后，盘踞在伊德利卜的外国恐怖作战分子流窜到叙各地，对叙利亚人民、地区和国际和平与安全构成现实威胁。外国恐怖作战分子参与了在叙沿海地区对平民的虐待和杀戮。这再次警醒我们，必须对叙境内的恐怖势力保持高度警惕。中方敦促叙临时当局履行反恐义务，采取果断措施，打击包括“东伊运”在内的所有被安理会列名的恐怖组织。

　　傅聪同时强调，要积极发展和改善民生。叙利亚临时当局应将促进经济发展、改善民生作为重要任务。中方呼吁传统捐助国加大对叙人道援助。有关国家应采取措施，消除单边制裁带来的负面影响，并确保有关措施对缓解人道局势、促进可持续发展发挥积极作用。

　　傅聪重申，叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应该得到尊重。中方谴责以色列对叙空袭，以色列应尽快从叙领土撤出。他表示，中方一直密切关注叙利亚局势，真诚希望叙利亚在国际社会的帮助下，稳步推进政治过渡，早日恢复和平稳定。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部