新华社联合国3月25日电 中国常驻联合国代表傅聪25日在安理会叙利亚问题公开会上，呼吁叙利亚临时当局推动包容的过渡进程，守住反恐的底线要求。

傅聪表示，叙利亚沿海地区发生针对平民的无差别杀戮，非人道和残暴程度令人发指。叙临时当局宣布启动为期一个月的独立调查并将进行追责。中方关注后续进展，期待叙临时当局以透明和负责任的方式开展工作，这对国际社会评估叙利亚政治过渡的可信度至关重要。

傅聪说，中方注意到近期叙临时当局为推进政治过渡所采取的举措，希望他们切实兑现承诺，在安理会第2254号决议原则的指引下，同叙各界开展广泛的对话协商，实现真正的包容。联合国秘书长叙利亚问题特使裴凯儒的工作应得到各方尊重和支持。阿盟在叙政治进程中可以发挥更大作用。

傅聪表示，叙局势变化后，盘踞在伊德利卜的外国恐怖作战分子流窜到叙各地，对叙利亚人民、地区和国际和平与安全构成现实威胁。外国恐怖作战分子参与了在叙沿海地区对平民的虐待和杀戮。这再次警醒我们，必须对叙境内的恐怖势力保持高度警惕。中方敦促叙临时当局履行反恐义务，采取果断措施，打击包括“东伊运”在内的所有被安理会列名的恐怖组织。

傅聪同时强调，要积极发展和改善民生。叙利亚临时当局应将促进经济发展、改善民生作为重要任务。中方呼吁传统捐助国加大对叙人道援助。有关国家应采取措施，消除单边制裁带来的负面影响，并确保有关措施对缓解人道局势、促进可持续发展发挥积极作用。

傅聪重申，叙利亚的主权、独立、统一和领土完整应该得到尊重。中方谴责以色列对叙空袭，以色列应尽快从叙领土撤出。他表示，中方一直密切关注叙利亚局势，真诚希望叙利亚在国际社会的帮助下，稳步推进政治过渡，早日恢复和平稳定。

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