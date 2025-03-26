新华社北京3月26日电 题：美与俄乌“穿梭会谈”难言解决问题

新华社记者

美国代表团于23日和25日与乌克兰代表团、24日与俄罗斯代表团在沙特首都利雅得分别举行了会谈。根据白宫公布的两份技术层面会谈成果及俄方公布的俄美会谈成果，各方主要就确保黑海安全航行、停止攻击能源设施等达成共识。

尽管白宫宣称“取得诸多进展”，但分析人士指出，此番会谈实际上仅聚焦“技术性”问题，并不能解决俄乌在各自核心诉求上的分歧，更难言解决冲突、实现全面停火。

美国和俄罗斯代表团2025年3月24日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈。图为当天拍摄的美俄代表团举行会谈的酒店。新华社记者王东震摄

“技术性”谈判

此次美俄、美乌分别举行的会谈主要聚焦技术层面的问题。24日，俄美两国专业技术代表团进行会谈，持续时间超过12小时。23日和25日，由军方、外交官和能源官员组成的乌方代表团与美方代表团就停火“技术”问题进行磋商。

根据白宫25日发布的两份文件，美国与俄乌均同意在黑海确保航行安全、消除使用武力的可能、阻止将商船用于军事目的。美国与俄乌均同意制定措施落实美国总统特朗普与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基此前达成的禁止攻击俄乌两国能源设施的协议。根据俄罗斯克里姆林宫网站25日公布的通报，俄美会谈主要成果包括五项，其中之一是俄美为停止打击俄罗斯和乌克兰能源设施制定措施。

泽连斯基25日在新闻发布会上将此次会谈成果称为“一份黑海停火协议”，即在海上和能源设施方面的停火。他表示，这虽不是实现全面停火的第一步，但是一个开始。同日，乌国防部长乌梅罗夫在社交媒体上发文敦促尽快举行额外的技术磋商，以敲定实施、监督等方面的所有细节。

俄总统新闻秘书佩斯科夫25日表示，俄美此次会谈是“沉浸在细节中”的技术谈判，“有一种理解，即接触将继续下去，但目前没有任何具体计划”。俄罗斯政治学家亚历山大·杜金指出，此次会谈是“纯技术程序”，所有根本问题只有在元首协调的层面才能解决。

全面停火分歧大

表面上看，此次美国与俄乌分别举行的会谈取得一定进展，但分析人士指出，三方在停火条件、安全保障等诸多实质性问题上分歧明显，正如克里姆林宫所称，“艰难的谈判”还在后面。沙特东方电视台沙特办公室主任哈立德·马特拉菲说，美俄乌之间的主要分歧反映出各方立场和目标存在巨大差异。

据乌克兰国际文传电讯社25日报道，泽连斯基当天在会见媒体时说，与俄方谈判“最艰难的问题”有两个，即领土问题和全面停火问题，乌方没有就领土问题与美国和俄罗斯达成任何共识。泽连斯基还说，乌美和美俄两份联合声明有“五分之一的内容”存在分歧。

这是2025年3月11日在沙特阿拉伯吉达拍摄的美国和乌克兰代表团会谈现场。新华社记者王东震摄

分析人士认为，乌方停火立场与美国希望快速彻底结束冲突的立场存在差距。目前美方推动的和解方案在一定程度上牺牲了乌克兰利益，这是乌克兰不接受的。乌克兰分析与战略中心主任伊戈尔·恰连科指出，乌方既需要对美方意愿做出积极回应，又需要清晰界定国家利益“红线”。乌方此时选择谈判，一来是要“测试”俄方停火的“真实意愿”，二则是希望美国利用技术手段监控违反停火的情况，获取下一步策略调整的参考。

对俄罗斯来说，马特拉菲认为，俄罗斯愿意通过可信赖的中间方测试新的谈判渠道，同时在其已取得的战场收益能得到保全的前提下，俄罗斯希望利用停火加强战场控制。

俄外交部长拉夫罗夫在25日播出的电视专访中表示，乌方虽同意停火，却屡次违背承诺。他强调，鉴于乌克兰不断改变主意并违反协议，俄方需要最明确、具体、可验证且有效的保障和机制来解决俄乌冲突相关问题。

此前就特朗普提出的30天停火协议，俄方提出一系列重要主张，包括确保对俄乌双方整个接触线上的停火进行有效管控、停止乌境内强制动员和重新武装乌军部队。俄联邦委员会国际事务委员会副主席克里莫夫认为，即便是美国发布指令，从指令到实际停止向乌提供武器之间还有很长距离。

分析人士指出，美俄在停火条件上分歧显著，美国希望先停火，之后政治解决危机；俄方则坚持，要长期解决危机就必须消除根源，没有政治解决方案的停火并无意义。

2025年2月28日，美国总统特朗普（中）在首都华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

快速解决不现实

美国新一届政府上任以来，在俄乌问题上的表述不断变化，从最初夸下海口，声称要在24小时内结束俄乌冲突，到后来提出在4月20日实现和平计划以达成停火，再到后来谈及30天的临时停火，而今则着重讨论俄乌停止对对方能源等基础设施的打击，以及恢复黑海粮食外运协议等问题。分析人士认为，这反映出美国光想靠施压、利诱等“技术”手段就想“速战速决”解决乌克兰危机并不现实。

佩斯科夫此前指出，“不应幻想俄乌冲突会在短时间内结束”。解决乌克兰危机和俄乌停火问题面临复杂且棘手的工作，需要深入研究细节，现在各方才刚刚着手解决。不消除引发乌克兰危机的根源，就不可能解决这场冲突。

俄罗斯高等经济大学地中海研究中心分析师季格兰·梅洛扬表示，美方来参加此轮会谈时就意识到，在当前实现立即全面停火的想法是不现实的。专家认为，如果能促成一项临时停火协议（如30天停火），可能是冲突冻结的第一步，但不会带来最终解决方案。中国社会科学院研究员程亦军说，没有反复的较量是不可能彻底解决乌克兰危机的。

美国《纽约时报》网站文章援引卡内基国际和平研究院研究员阿伦·戴维·米勒的话说，美国的外交政策不是以政府任期来衡量的，而是需要以代际的时间跨度来看待，当前美国政府急于求成地解决问题是有风险的。

英国《卫报》网站也刊文说，白宫在俄罗斯和乌克兰之间的穿梭外交有时就像一场失真的“传话游戏”，寻求的停火与大肆宣传的东西相比要遥远得多。

(责编：崔译戈、张悦)