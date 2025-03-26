新华社德国基尔3月26日电 专访｜贸易保护主义“回旋镖”将伤及美国自身——访德国基尔全球化中心主任霍尔格·格尔克

新华社记者单玮怡 刘向 马悦然

德国基尔全球化中心主任、基尔世界经济研究所教授霍尔格·格尔克日前在接受新华社记者专访时指出，贸易保护主义如同“回旋镖”，甩出去时越强硬，打到自己身上就越疼，“美国可能会是受其关税政策冲击最严重的经济体”。

3月19日，德国基尔全球化中心主任、基尔世界经济研究所教授霍尔格·格尔克在德国基尔接受新华社记者专访。新华社记者 刘向 摄

格尔克认为，美国关税政策阻碍经贸往来，损害贸易伙伴利益，拖累世界经济增长，威胁国际贸易体系稳定。他说，特朗普政府施加关税可能在象征意义上符合其“美国优先”政策，但实际将推升通胀水平，不仅给企业投资和民众生活带来不确定性，而且无法促使更多生产回流美国，最终损害美国自身经济利益。

基尔世界经济研究所本月发布的研究报告显示，美国钢铝关税将给美国经济带来相当大的经济损失，预计美国通胀水平将受此影响上涨约0.41%，出口将下降1.37%。进口钢铝产品价格上涨将推升许多美国行业的生产成本，削弱美国产品的国际竞争力。

格尔克说，钢铝关税几乎针对美国所有贸易伙伴，短期内势必会导致贸易减少，从而拖累世界经济增长，冲击行业固有贸易格局。“这些关税政策（的负面影响）已在美国显现——价格正在上涨、经济正在放缓。”

“如果你提高关税，那就会损害自身经济，导致通胀上升，削弱竞争力。这就是我们开始慢慢看到在美国发生的情况。”格尔克说。

他认为，美国关税政策的不确定性令企业无法作出长期决策。“关税今天存在，明天就可能取消。这种不确定性真的吓跑了投资者。”

谈及全球化，格尔克直言美国曾从全球化中受益，获得了更低价格和领先的全球技术，但如今“它正在从这一地位上后退”。“全球化可能受到威胁……我认为最严重的风险是，美国不再遵循国际规则体系，这将对全球贸易产生破坏性影响。”

格尔克呼吁欧盟等在维护全球贸易稳定方面发挥更积极的作用，认为各国应更多参与到促进全球贸易发展的体系中来。

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