新华社北京3月26日电 美国白宫25日公布美方代表团在沙特阿拉伯首都利雅得分别与乌克兰、俄罗斯代表团进行技术层面会谈的成果。同日，俄罗斯公布俄美利雅得会谈主要成果。各方就确保黑海航行安全、暂停打击能源设施等达成共识。

这是3月23日在沙特阿拉伯首都利雅得拍摄的乌美代表团举行会谈的酒店。新华社记者王东震摄

乌克兰总统泽连斯基当天在会见媒体时说，乌方没有就领土问题与美国和俄罗斯达成任何共识，美方同意将于近期就停火细节举行新一轮会谈。

泽连斯基：领土问题没有共识

泽连斯基说，与俄方谈判“最艰难的问题”有两个，即领土问题和全面停火问题。利雅得会谈期间，乌美代表团没有讨论领土问题，但他认为美俄代表团可能就此进行了讨论。乌方没有就领土问题与美俄达成任何共识。

泽连斯基说，美方认为俄乌在海上和能源设施方面的停火，应在乌美联合声明和美俄联合声明发布后立即开始。乌方和美方将监督遵守停火情况。此外，各方还讨论了第三方尤其是土耳其和沙特参与停火监督的问题。

泽连斯基还说，乌美和美俄两份联合声明有“五分之一的内容”存在分歧。乌美双方同意尽快就停火细节举行下一轮谈判。

美国代表团于23日和25日与乌克兰代表团在利雅得举行会谈，24日与俄罗斯代表团在利雅得举行会谈。

俄美公布会谈多项结果

根据俄罗斯克里姆林宫网站25日公布的通报，俄美会谈主要成果包括五项：俄美双方同意确保落实黑海港口农产品外运协议、美国推动恢复俄罗斯农产品和化肥向世界市场出口准入、俄美为停止打击俄罗斯和乌克兰能源设施制定措施、俄美欢迎第三方就落实能源和海事协议开展斡旋、俄美将继续致力于实现持久和平。

这是3月18日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者白雪骐摄

白宫发布的两份文件显示，美国与俄乌均同意在黑海确保航行安全、消除使用武力的可能、阻止将商船用于军事目的。

美国与俄乌均同意制定措施落实美国总统特朗普与俄罗斯总统普京和泽连斯基此前达成的禁止攻击俄乌两国能源设施的协议。

美国将帮助恢复俄罗斯农产品和化肥进入国际市场，降低海运保险成本，并提高这些交易对港口和支付体系的使用。

美国依然致力于帮助实现交换冲突中的被俘人员，释放被扣押平民等。

美国与乌俄均欢迎第三方为支持落实有关能源和海事协议而提供的斡旋，美国将分别与俄乌两国为实现持久和可持续和平而努力。美国将继续与俄乌两方进行谈判以实现冲突的和平解决。

乌克兰国防部长乌梅罗夫25日说，为有效落实相关共识，重要的是尽快举行额外的技术磋商，就这些共识的实施、监督和控制的所有细节和技术方面达成一致。

黑海港口农产品外运协议有望重启

乌梅罗夫说，各方同意确保黑海的安全航行，停止使用武力，防止将商船用于军事目的。他同时强调，俄罗斯军舰在黑海东部以外的所有活动都将被视为违反此共识，将被视为违反确保黑海航行安全的承诺和对乌克兰国家安全的威胁。在此情况下，乌克兰将有充分权利行使自卫权。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫25日接受俄媒采访时表示，俄方主张以各方可以接受的形式重启黑海港口农产品外运协议。

拉夫罗夫说，俄美在利雅得的会谈首先讨论了黑海航运安全问题。先前在实施黑海港口农产品外运协议问题上，西方一味偏袒乌克兰，对俄罗斯采取惩罚措施。俄方谈判代表在利雅得已将这些关切和要求告知美方代表，强调俄方无法接受任何含糊不清的提议。

拉夫罗夫指出，土耳其总统埃尔多安曾提出以简化的形式更新相关协议，俄方已同意所有相关要求，但乌方最后改变主意。此外，乌方虽同意停火，却屡次违背承诺。他强调，鉴于乌克兰不断改变主意并违反协议，俄方需要最明确、具体、可验证且有效的保障和机制来解决俄乌冲突相关问题。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议在经过多次延长后于2023年7月17日到期。俄外交部当时说，这一协议的执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。（记者刘亚南、江宥林、李东旭、安晓萌）

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