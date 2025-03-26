新华社华盛顿3月25日电 美国副总统万斯25日下午在社交媒体上发布视频讲话说，他28日将和夫人乌莎·万斯一起访问格陵兰岛。

万斯说，他将去看望驻扎在格陵兰岛的美军人员并视察格陵兰岛的安全状况。

乌莎·万斯办公室23日宣布，她将于27日出发，率团访问格陵兰岛。据美国媒体报道，美国总统国家安全事务助理华尔兹和能源部长赖特将陪同访问。

这一访问计划遭到丹麦政府及格陵兰岛领导人的批评和抵制。丹麦首相弗雷泽里克森25日接受丹麦广播公司采访时说，美国副总统夫人及多名官员即将对格陵兰岛进行的访问“是一种不可接受的施压”，丹麦政府将坚决抵制。格陵兰岛自治政府总理埃格德23日晚对媒体明确表示，乌莎·万斯等人并未受邀参加任何会面。埃格德怒批美方这一安排是施压和挑衅，“极具攻击性”。

格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一座主要军事基地。去年美国总统选举后，美国总统特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

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