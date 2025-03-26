新华社基辅3月25日电（记者李东旭）据乌克兰国际文传电讯社25日晚报道，乌克兰总统泽连斯基当天在会见媒体时说，乌方没有就领土问题与美国和俄罗斯达成任何共识，美方同意将于近期就停火细节举行新一轮会谈。

泽连斯基说，与俄方谈判“最艰难的问题”有两个，即领土问题和全面停火问题。在沙特阿拉伯首都利雅得会谈期间，乌美代表团没有讨论领土问题，但他认为美俄代表团可能就此进行了讨论。乌方没有就领土问题与美俄达成任何共识。

泽连斯基说，美方认为俄乌在海上和能源设施方面的停火，应在乌美联合声明和美俄联合声明发布后立即开始。乌方和美方将监督遵守停火情况。此外，各方还讨论了第三方尤其是土耳其和沙特参与停火监督的问题。

泽连斯基还说，乌美和美俄两份联合声明有“五分之一的内容”存在分歧。乌美双方同意尽快就停火细节举行下一轮谈判。

美国代表团于23日和25日与乌克兰代表团在利雅得举行了会谈，24日与俄罗斯代表团在利雅得举行了会谈。乌克兰国防部长乌梅罗夫25日下午在社交媒体上发文说，乌方与美方当天在利雅得举行了技术磋商，各方就黑海安全航行、停止对能源设施袭击达成共识。

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