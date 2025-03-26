新华社华盛顿3月25日电（记者颜亮）随着美国作战计划群聊泄密事件的进一步发酵，美国国会两名民主党参议员25日呼吁总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹和国防部长皮特·赫格塞思等高官辞职。

在当天的国会听证会上，参议院情报委员会民主党首席议员马克·沃纳指责涉事高官“缺乏最基本的信息安全常识”。他说，“难以置信的是，这些高级官员居然没有一个人检查过聊天群里都有谁”“如果此事涉及普通军官或情报人员，他们早已被解雇”。

沃纳在社交媒体上发文说：“皮特·赫格塞思应该辞职，迈克尔·华尔兹应该辞职。”

民主党参议员罗恩·怀登说，他和同事对通过非保密电话举行作战会议表示强烈反对，应立即就此展开调查。“应该有人辞职，首先从总统国家安全事务助理和国防部长开始。”

当天，美国总统特朗普在接受媒体采访时说，他不打算解雇华尔兹，华尔兹是个“好人”，这一事件对作战行动“没有影响”。

美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡24日说，美国国家安全高层官员把他拉入一个关于打击也门胡塞武装作战计划的涉密群聊，内容涉及攻击目标、攻击顺序及美方将部署的武器等细节。

(责编：崔译戈、张悦)