3月25日，在德国柏林，新一届德国联邦议院成立并召开首次全体会议。新华社记者 杜哲宇 摄

新华社柏林3月25日电（记者邰思聪 李超）新一届德国联邦议院25日成立并召开首次全体会议。根据惯例，新一届联邦议院成立后上一届联邦政府任期也随之结束。德国总理朔尔茨与其他政府成员当天收到总统施泰因迈尔的解职证明。

由于新一届联邦政府尚未成立，朔尔茨及其政府成员应施泰因迈尔要求，将继续履行职责直至新政府成立。目前，德国联盟党和社会民主党仍处于组建新政府的谈判阶段。

3月25日，在德国柏林，朔尔茨（中）出席新一届德国联邦议院首次全体会议。新华社记者 杜哲宇 摄

在当天新一届联邦议院全体会议上，来自基督教民主联盟的尤利娅·克勒克纳当选新一届联邦议院议长。

第21届德国联邦议院选举于2月23日举行。基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党得票率领先其他政党，成为议会第一大党。朔尔茨领导的社会民主党位列第三。

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