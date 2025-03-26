新华社华盛顿/莫斯科3月25日电（记者刘亚南 江宥林）美国白宫25日公布美方代表团23日至25日在沙特阿拉伯首都利雅得分别与乌克兰和俄罗斯代表团进行技术层面会谈的成果。同日，俄罗斯也公布了俄美代表团在利雅得举行会谈达成的主要成果。

白宫发布的两份文件显示，美国与俄乌均同意在黑海确保航行安全、消除使用武力的可能、阻止将商船用于军事目的。美国与俄乌均同意制定措施落实美国总统特朗普与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基此前达成的禁止攻击俄乌两国能源设施的协议。

美国将帮助恢复俄罗斯农产品和化肥进入国际市场，降低海运保险成本，并提高这些交易对港口和支付体系的使用。美国依然致力于帮助实现交换冲突中的被俘人员，释放被扣押平民等。美国与乌俄均欢迎第三方为支持落实有关能源和海事协议而提供的斡旋，美国将分别与俄乌两国为实现持久和可持续和平而努力。美国将继续与俄乌两方进行谈判以实现冲突的和平解决。

根据俄罗斯克里姆林宫网站25日公布的通报，俄美会谈主要成果包括五项：俄美双方同意确保落实黑海港口农产品外运协议、美国推动恢复俄罗斯农产品和化肥向世界市场出口准入、俄美为停止打击俄罗斯和乌克兰能源设施制定措施、俄美欢迎第三方就落实能源和海事协议开展斡旋、俄美将继续致力于实现持久和平。

美国代表团于23日和25日与乌克兰代表团在利雅得举行了会谈，24日与俄罗斯代表团在利雅得举行了会谈。

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