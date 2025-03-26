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尤利娅·克勒克纳当选德国联邦议院议长

2025年03月26日08:52 | 来源：新华网
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3月25日，在德国柏林，新当选德国联邦议院议长尤利娅·克勒克纳（中）在联邦议院发表讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

3月25日，在德国柏林，新当选德国联邦议院议长尤利娅·克勒克纳（中）在联邦议院发表讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

　　新华社柏林3月25日电（记者邰思聪 李超）新一届德国联邦议院25日召开第一次全体会议，来自基督教民主联盟的尤利娅·克勒克纳当选新一届联邦议院议长。

　　本届德国联邦议院共设有630个议席，克勒克纳获得382票，超过当选所需的半数票。

3月25日，在德国柏林，新当选德国联邦议院议长尤利娅·克勒克纳（中）在联邦议院发表讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

3月25日，在德国柏林，新当选德国联邦议院议长尤利娅·克勒克纳（中）在联邦议院发表讲话。新华社记者 杜哲宇 摄

　　克勒克纳出生于1972年，曾担任联邦议院议员、议会国务秘书、食品和农业部长等。克勒克纳当选后发表就职演讲说，德国正在为争取国际竞争力而奋斗，以实现增长、繁荣、就业和可持续发展。新一届联邦议院是在社会、政治、经济和地缘战略都非常动荡的时期开始工作的，德国需要持续进行改革并保持“乐观和信心”。

　　第21届德国联邦议院选举于2月23日举行。基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党得票率领先其他政党，成为议会第一大党。

(责编：崔译戈、张悦)

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