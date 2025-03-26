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印尼决定加入新开发银行促进国家发展转型

2025年03月26日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达3月25日电（记者陶方伟 曹凯）印度尼西亚总统普拉博沃25日表示，印尼政府决定正式加入新开发银行，以加强与发展中国家及多边机构合作，推动国家发展转型。

　　普拉博沃当天在会见新开发银行行长罗塞夫后宣布了这一决定。他说，在经过财政部团队评估后，印尼政府决定接受新开发银行的邀请加入该机构，并按照相关程序和要求推进相关进程。他强调，加入新开发银行将有助于加速印尼的国家发展转型。

　　罗塞夫对印尼的决定表示欢迎，认为新开发银行与印尼建立合作关系意义重大。她说，印尼的发展方向与新开发银行的重点投资领域高度契合，双方在基础设施、交通物流、数字连接和能源转型等方面拥有广阔的合作空间。

　　总部位于上海的新开发银行是巴西、俄罗斯、印度、中国、南非于2015年共同成立的多边开发银行，旨在支持金砖国家及其他新兴经济体和发展中国家的基础设施和可持续发展项目。作为2025年金砖国家轮值主席国，巴西1月6日宣布印尼成为金砖正式成员。

(责编：崔译戈、张悦)

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