新华社莫斯科3月25日电（记者安晓萌）俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受俄媒采访时表示，俄方主张以各方可以接受的形式重启黑海港口农产品外运协议。

拉夫罗夫在俄罗斯第一频道电视台25日播出的专访中说，俄美在沙特阿拉伯首都利雅得的会谈首先讨论了黑海航运安全问题。先前在实施黑海港口农产品外运协议问题上，西方一味偏袒乌克兰，对俄罗斯采取惩罚措施。俄方谈判代表在利雅得已将这些关切和要求告知美方代表，强调俄方无法接受任何含糊不清的提议。

拉夫罗夫指出，土耳其总统埃尔多安曾提出以简化的形式更新相关协议，俄方已同意所有相关要求，但乌方最后改变主意。此外，乌方虽同意停火，却屡次违背承诺。他强调，鉴于乌克兰不断改变主意并违反协议，俄方需要最明确、具体、可验证且有效的保障和机制来解决俄乌冲突相关问题。

俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议在经过多次延长后于2023年7月17日到期。俄外交部当时说，这一协议的执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。

俄罗斯和美国代表团24日晚结束当天在沙特首都利雅得举行的会谈。据媒体报道，此次会谈在两国专业技术代表团之间进行，黑海航运安全问题是讨论重点。

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