这是3月25日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心外景。新华社记者 杨冠宇 摄

新华社海南博鳌3月25日电 题：在世界变局中求共赢——写在博鳌亚洲论坛2025年年会召开之际

新华社记者

山青海碧，日暖风轻。3月25日，博鳌亚洲论坛2025年年会如约而至。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，世界格局加速演变。本届论坛年会以“在世界变局中共创亚洲未来”为主题，可谓恰逢其时，既有重要现实意义，也有长远历史意义。

这是3月19日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心。新华社记者 杨冠宇 摄

应对变局，要有识变之智、应变之方、求变之勇。2013年以来，习近平主席5次在论坛年会上发表主旨演讲，洞察世界变局、回应时代关切、引领包容发展。

众木必成林。只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事。人们期待，全球政商学界在接下来的几天共同提出更多富有价值的“博鳌方案”，汇聚起合作共赢的伟力，共创亚洲和世界的美好未来。

凝聚共识，为世界注入确定性

今年是联合国成立80周年，也是万隆会议召开70周年。亚洲首倡的和平共处五项原则和“万隆精神”，在当下更具现实意义。

要和平、要合作，这也是博鳌亚洲论坛成立的初心。

25日上午，博鳌亚洲论坛新闻中心，年会新闻发布会暨旗舰报告发布会座无虚席。

“我们希望通过年会，向国际社会传递保持信心、团结合作、战胜困难、开创未来的强烈信号。”博鳌亚洲论坛秘书长张军说，亚洲在很多方面走在世界发展的前列，展现出光明前景。世界有理由对亚洲的未来充满希望，亚洲也有理由对世界的未来充满信心。

把握大势，在世界大变局中重建信任——

当天发布的《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》指出，全球经济保持中低速增长，面临着贸易战、地缘政治局势复杂多变、持续通胀以及主要经济体增长放缓等重大风险挑战。

“大变局下，国际社会普遍期待亚洲在维护全球稳定、促进可持续发展方面发挥更积极作用。”博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，期待并相信年会将有效增进团结互信，推动对话合作，为全球稳定和经济发展注入正能量。

今年，论坛年会设置“高端对话：在世界大变局中重建信任”“多边主义的未来”“构建开放世界经济：挑战与出路”等活动，聚焦如何促进理解信任，如何营造和平发展环境、维护共同经济安全等进行探讨。

塑造未来，加快落实可持续发展目标——

去年9月举行的联合国未来峰会，为促进全球可持续发展注入了新动力，但实现联合国可持续发展目标依然任重道远。例如，2030年可持续发展议程中仅有17%的目标进展顺利，超过三分之一的目标处于停滞或倒退状态。

“可持续发展挑战对人类而言是新生事物。”美国哥伦比亚大学教授兼可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯认为，我们所处的危机并非不可克服，只是身处新环境，因而需要找到新方法。

本届论坛年会，与会嘉宾将深入探讨如何加快落实可持续发展目标、更有效地应对气候变化、促进亚洲能源转型、促进人人享有健康，以及金融如何促进零碳发展等议题，为促进可持续发展凝聚共识、探寻对策。

深化交流，相互成就共迎挑战

距离博鳌亚洲论坛永久会址九公里处，中国（海南）南海博物馆形似一艘大船向海而去。

这是3月4日拍摄的位于海南琼海的中国（海南）南海博物馆（无人机照片）。新华社记者 张丽芸 摄

“走进两海交汇的文明——意大利普利亚考古文物展”正在这里举办，来自意大利普利亚的214件（套）考古文物将展示近3个月，吸引了不少中外游客。

这座博物馆，让海上丝绸之路的瑰宝走进中国，也让中国优秀传统文化走向世界，不同文明汇聚交融。

“夫物之不齐，物之情也。”不同文明没有优劣之分，只有特色之别，彼此交相辉映、相得益彰，通过对话求同存异、促进不同文明间和谐共存和共同发展尤为重要。

翻开本届论坛年会议程，从讨论如何通过文明对话减少信任赤字，到东西方文明古国如何加强对话交流，一个个聚焦心灵相通的议题，让论坛年会的人文底色更为厚重。

这是3月16日拍摄的博鳌亚洲论坛国际会议中心（无人机照片）。新华社记者 蒲晓旭 摄

“论坛年会将围绕大变局之下的亚洲合作，与各方携手实现可持续发展，以区域经济一体化进程对冲全球化逆风，把握方向，增强信任。”博鳌亚洲论坛副理事长周小川说。

当前，以人工智能为主要代表的新一轮科技革命和产业变革加快发展，加强人工智能应用与治理，成为各方关切。

“如果世界各国忽视对AI风险的防范和布局，就可能导致面对重大挑战时准备不足。”中国科学院自动化研究所研究员、联合国人工智能高层顾问机构专家曾毅提出，要让“安全”成为AI发展的第一性原理。

西门子公司董事会主席博乐仁表示，“我们正与全球AI领军企业紧密交流协作，帮助各行各业的客户提升韧性，增强竞争力”。

如何做到AI应用与治理的平衡推进；如何加强数字能力建设、缩小数字鸿沟；如何在AI应用中塑造核心竞争力……论坛年会这些关于AI的交流对话，关乎未来。

风从南方起，潮自南方来。全球南方经济总量全球占比超过40%，对世界经济增长的贡献率达到80%。今年论坛年会的“含南量”进一步提升，设置了全球南方国家如何探索具有自身特色的现代化路径，如何在贸易、金融、应对气候变化等领域加强合作等议题。

联合国南南合作办公室基金主任王晓军说，近年来全球南方概念正被更多地谈及，大家在思考如何让全球南方发挥更大作用。“如果发展中国家更加团结互助，会对全球的发展有非常大的推动作用，潜力无穷。”

分享机遇，做大分好共赢蛋糕

25日下午，会场内，本届论坛年会第一场高端对话——“中国改革与经济前瞻”，正精彩进行。

这是3月25日拍摄的“高端对话：中国改革与经济前瞻”活动现场。新华社记者 杜潇逸 摄

会场外，三亚亚龙湾，占地12.8万平方米的零售综合体DFS迪斐世亚龙湾项目即将落地，成为这家集团60年来最大的单笔投资。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。今年政府工作报告再次明确，无论外部环境如何变化，始终坚持对外开放不动摇，稳步扩大制度型开放，有序扩大自主开放和单边开放，以开放促改革促发展。

“中国两会成功召开，彰显中国全力推动高质量发展、进一步扩大开放的底气和信心。”英国太古集团行政总裁施铭伦说，未来将继续在商业地产、民用航空、医疗等领域加大对华投资，为促进英中经贸务实合作发挥积极作用。

沙特国际电力和水务公司创始人兼董事长穆罕默德·阿布纳扬表示，公司从中国积极推动世界能源转型的决心中看到了巨大潜力，中国成为公司探索业务发展机遇的关键市场，也是公司增长战略的一部分。预计到2030年，公司在中国投资总额将占其总资产管理规模的三分之一。

“依托北京和上海的研发中心，我们在智能互联、数字化、智能及自动驾驶功能等方面的研发已提升到一个新高度。”梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松亮明态度——在华发展、与华共进。

“亚洲仍是全球价值链的核心，中国仍然是全球制造业全球价值链的中心”——《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》的这一观点，得到广泛认同。

博鳌亚洲论坛2025年年会举办地——海南省琼海市博鳌镇东屿岛（无人机照片，3月20日摄）。新华社记者 蒲晓旭 摄

今年是海南自贸港封关运作、扩大开放之年。论坛成为海南推进对外开放和自贸港建设的一块“金字招牌”。

眼下，海南自贸港建设正蹄疾步稳。前不久，工业和信息化部向13家外资企业发放增值电信业务经营试点批复，其中一家就是位于海口复兴城的海南邓白氏数据科技有限公司。

“这是中国数字领域扩大对外开放的重要一步。”邓白氏中国区总裁吴广宇说，获批试点后，公司已发布全球供应链评价服务中心，服务中国企业拓展全球市场，也期待通过本届论坛年会的系列活动，达成更多合作意向。

随着自贸港建设深入推进，“外资入琼”热度持续攀高。截至2024年底，海南省实有外资企业9979户，其中77.3%的外资企业为2020年6月后成立。投资海南的国家和地区，由2018年的43个增加到目前的174个。

海南自贸港是中国扩大高水平对外开放的一个缩影。一个坚定不移扩大开放的中国，始终是投资的热土、合作的舞台。

“久久不见久久见，久久见过还想见。”海南的这首民歌，唱出了志同道合者的共同心声。各方期待，新的“博鳌共识”在这里凝聚，更多“博鳌方案”从这里启航。

(责编：崔译戈、张悦)