新华社哈拉雷3月25日电（记者许正）南部非洲发展共同体（南共体）与东非共同体（东共体）24日召开线上峰会，共同决定任命5名非洲国家前领导人担任刚果（金）东部冲突调解人。

峰会由东共体轮值主席、肯尼亚总统鲁托，以及南共体轮值主席、津巴布韦总统姆南加古瓦共同主持。

峰会公报说，两大区域组织共同任命尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔、肯尼亚前总统乌胡鲁·肯雅塔、南非前总统卡莱马·莫特兰蒂、中非共和国前总统卡特琳·桑巴-潘扎，以及埃塞俄比亚前总统萨赫勒-沃克·祖德组成调解团，致力于调解刚果（金）东部冲突。

公报说，此次任命考虑了性别、地区和语言等因素，两大区域组织负责人将在未来7天内召集5名调解人召开会议。

近期，刚果（金）东部地区紧张局势急剧升级，反政府武装“M23运动”在北基伍省和南基伍省等地不断发起攻势。冲突造成大量平民伤亡和流离失所。

安哥拉今年2月接任非盟轮值主席国，作为牵头方斡旋冲突。本月24日，安哥拉总统府发表声明说，作为轮值主席国，安哥拉有必要从冲突调解中抽身，更专注于非盟整体优先事项。新的调解方将在未来几天内确定。

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