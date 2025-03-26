新华社东京3月25日电（记者钱铮）日本国立感染症研究所25日发布的数据显示，3月10日至16日这一周，日本全国定点医疗机构共报告感染性胃肠炎病例3.46万余例，平均每家定点医疗机构报告11.1例。这是全日本定点医疗机构平均报告的该病例数连续第六周创2015年以来同期最高纪录。

据国立感染症研究所发布的数据，从行政区划来看，定点医疗机构平均报告感染性胃肠炎病例数最多的是南部九州地区的大分县，达21.92例，超过发布流行警报的基准（20例）。

今年以来，日本感染性胃肠炎病例数呈环比快速增长之势。数据显示，从2月3日至9日这一周起，平均每家定点医疗机构报告的该病例数已连续6周创2015年以来同期最高纪录。3月3日至9日这一周，平均每家定点医疗机构报告病例11.38例，是去年同期的两倍以上。

近期日本感染性胃肠炎病例涉及的病原体包括诺如病毒等。日本近日已发生多起诺如病毒引发的集体食物中毒事件。日本厚生劳动省资料介绍，诺如病毒引发的感染性胃肠炎和食物中毒一年四季均会发生，一般冬季最为流行。诺如病毒主要通过受病毒污染的食物、水或手接触病毒经口传播，可引发呕吐、腹泻、腹痛等症状。健康人感染诺如病毒一般表现为轻症，但儿童和老年人等人群有可能出现严重症状。

日本厚生劳动省呼吁民众要勤洗手，儿童、老年人及其他免疫力较弱人群尤其应注意加热食物时一定要热透，出现腹泻和呕吐等症状的人员不能以直接接触方式处理食物，要妥善处理感染者的粪便和呕吐物。

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