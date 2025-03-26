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日本法院裁定解散原“统一教会”

2025年03月26日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社东京3月25日电（记者李子越　陈泽安）日本东京地方法院25日裁定解散宗教法人“世界和平统一家庭联合会”（原“统一教会”）。该宗教团体涉嫌胁迫信众进行巨额捐款，相关问题因日本前首相安倍晋三遇刺而暴露在公众视野。

　　东京地方法院认定，该教会通过胁迫募捐致使信徒蒙受超过200亿日元（约合1.3亿美元）损失。该法院审判长铃木谦说，案件“受害规模巨大”，鉴于“捐款和劝诱捐款与该教教义密切相关”，且其并未采取根本性整改措施，法院因此下达解散命令。

　　据日本媒体报道，法院裁决生效后，“世界和平统一家庭联合会”将失去宗教法人资格，不再享受宗教活动所得免税等优惠政策，但仍可继续从事宗教活动。

　　“世界和平统一家庭联合会”25日发表声明称无法接受上述裁决，考虑向东京高等法院提起上诉。

　　该教会长期胁迫信徒高额捐款问题因2022年7月安倍遇刺事件而引发社会关注。刺杀安倍的山上彻也供认，他母亲受该教会洗脑，将几乎全部家当供奉教会，他为报复而刺杀与该教关系密切的安倍。日本文部科学省2023年10月向东京地方法院提交约5000份证据，申请对该教会下达解散令。

(责编：崔译戈、张悦)

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