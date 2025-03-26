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丹麦首相：美副总统夫人率代表团访格陵兰岛是“不可接受的施压”

2025年03月26日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社格陵兰岛努克3月25日电（记者张玉亮　郭爽）丹麦首相弗雷泽里克森25日接受丹麦广播公司采访时说，美国副总统夫人及多位官员即将对格陵兰岛进行的访问“是一种不可接受的施压”，丹麦政府将坚决抵制。

　　美国副总统万斯夫人乌莎·万斯办公室23日宣布，她将于27日出发，率团访问格陵兰岛。多家美国媒体报道，美国总统国家安全事务助理华尔兹和能源部长赖特将陪同访问。

　　弗雷泽里克森不认可美方将此访描述为“私人访问”。她表示，美方此访人员包括官方代表，且格陵兰岛政党领导人已明确表示当前不希望接待任何来访，“这显然不能被称为私人访问。”

　　此外，对于美国总统特朗普24日声称格陵兰岛“未来可能会是美国的一部分”，弗雷泽里克森认为，必须非常严肃地对待（特朗普的言论）。她说：“特朗普总统是认真的，是严肃的。他想要格陵兰岛。”

　　格陵兰岛自治政府总理埃格德23日晚对媒体明确表示，乌莎·万斯等人并未受邀参加任何会面。埃格德怒批美方这一安排是施压和挑衅，“极具攻击性”。

　　格陵兰岛是世界第一大岛，是丹麦的自治领地，有高度自治权。去年美国总统选举后，特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：崔译戈、张悦)

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