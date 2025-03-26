打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新华时评丨以大格局、大方向、大智慧推动中日关系行稳致远

2025年03月26日08:38 | 来源：新华网
小字号

　　新华社东京3月25日电　题：以大格局、大方向、大智慧推动中日关系行稳致远

　　新华社记者冯武勇

　　近日，第11次中日韩外长会、第六次中日经济高层对话、中日外长会见等接连在东京举行。中日韩外长会就共同维护好中日韩合作势头达成一致。中日经济高层对话达成二十项重要共识，丰富了中日战略互惠关系在经济领域的内涵。中日外长会见就推动双边关系行稳致远达成共识。

　　一系列活动延续了近期中日关系改善的势头，为中日战略互惠关系注入新内涵开阔了思路，再次确认了中日关系行稳致远对两国和亚洲和平繁荣的重要意义。

　　推动中日关系行稳致远，需要着眼大格局。

　　当前，百年未有之大变局加速演进。放眼全球，地缘政治冲突加剧，世界经济增长乏力。战争与和平，合作与对抗，团结与分裂……何去何从的抉择，关系国家命运和人民福祉，考验当政者的政治智慧。

　　中日互为重要近邻，两国关系意义超越双边范畴。面对充满不确定性的国际局势，推动中日关系行稳致远，不仅惠及两国和两国人民，也必将有利于地区和世界。中日和平，则地区稳定可期；中日合作，则地区繁荣可期；中日友好，则地区和谐可期。双方应落实好两国领导人重要共识，坚持正视历史、面向未来，增信释疑、凝聚共识，维护两国关系正确方向，深化各领域互利合作，推动双边关系行稳致远，为两国和亚洲和平繁荣作出贡献。

　　推动中日关系行稳致远，需要把牢大方向。

　　中日四个政治文件规定了两国关系的大方向。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。正确认识和对待历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本同周边国家发展关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的重要标准。中日四个政治文件对历史和台湾问题作出明确规定，必须严格履行，不应模糊倒退。中日和平友好条约载明中日联合声明的各项规定应予严格遵守，表明声明连同条约一体，构成具有法律约束力的两国关系指导文件，必须一同恪守，不容歪曲破坏。中日关系的改善势头来之不易，维护好两国关系政治基础尤为紧要。

　　推动中日关系行稳致远，需要运用大智慧。

　　远亲不如近邻，与邻为善，以和为贵，讲信修睦，求同存异……这些充满东方智慧的谚语格言，与“修昔底德陷阱”“零和博弈”等“霸道”话语形成鲜明反差，至今仍对邻国相处之道具有启示意义。

　　中日交往源远流长，日本应当最了解，中国是热爱和平的力量，讲信修睦的邻邦。上千年来，中国给日本带来的，从来都是机遇，而不是威胁。当前，国际秩序变乱交织，人类文明发展面临种种挑战。面对历史大变局，什么是为邻之道，什么是大势所趋，日方有识之士应当深思熟虑，从善而行。中日同处东方，文脉相通，利益相融，应率先弘扬和践行亚洲价值观，凝聚各美其美、美美与共的智慧，共绘文明交往新图景、共塑文明发展新秩序、共筑文明美好新家园，为推动构建人类命运共同体注入更多正能量。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部