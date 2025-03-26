新华社东京3月25日电 题：以大格局、大方向、大智慧推动中日关系行稳致远

新华社记者冯武勇

近日，第11次中日韩外长会、第六次中日经济高层对话、中日外长会见等接连在东京举行。中日韩外长会就共同维护好中日韩合作势头达成一致。中日经济高层对话达成二十项重要共识，丰富了中日战略互惠关系在经济领域的内涵。中日外长会见就推动双边关系行稳致远达成共识。

一系列活动延续了近期中日关系改善的势头，为中日战略互惠关系注入新内涵开阔了思路，再次确认了中日关系行稳致远对两国和亚洲和平繁荣的重要意义。

推动中日关系行稳致远，需要着眼大格局。

当前，百年未有之大变局加速演进。放眼全球，地缘政治冲突加剧，世界经济增长乏力。战争与和平，合作与对抗，团结与分裂……何去何从的抉择，关系国家命运和人民福祉，考验当政者的政治智慧。

中日互为重要近邻，两国关系意义超越双边范畴。面对充满不确定性的国际局势，推动中日关系行稳致远，不仅惠及两国和两国人民，也必将有利于地区和世界。中日和平，则地区稳定可期；中日合作，则地区繁荣可期；中日友好，则地区和谐可期。双方应落实好两国领导人重要共识，坚持正视历史、面向未来，增信释疑、凝聚共识，维护两国关系正确方向，深化各领域互利合作，推动双边关系行稳致远，为两国和亚洲和平繁荣作出贡献。

推动中日关系行稳致远，需要把牢大方向。

中日四个政治文件规定了两国关系的大方向。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。正确认识和对待历史，是日本战后重返国际社会的重要前提，是日本同周边国家发展关系的政治基础，更是检验日本能否恪守和平发展承诺的重要标准。中日四个政治文件对历史和台湾问题作出明确规定，必须严格履行，不应模糊倒退。中日和平友好条约载明中日联合声明的各项规定应予严格遵守，表明声明连同条约一体，构成具有法律约束力的两国关系指导文件，必须一同恪守，不容歪曲破坏。中日关系的改善势头来之不易，维护好两国关系政治基础尤为紧要。

推动中日关系行稳致远，需要运用大智慧。

远亲不如近邻，与邻为善，以和为贵，讲信修睦，求同存异……这些充满东方智慧的谚语格言，与“修昔底德陷阱”“零和博弈”等“霸道”话语形成鲜明反差，至今仍对邻国相处之道具有启示意义。

中日交往源远流长，日本应当最了解，中国是热爱和平的力量，讲信修睦的邻邦。上千年来，中国给日本带来的，从来都是机遇，而不是威胁。当前，国际秩序变乱交织，人类文明发展面临种种挑战。面对历史大变局，什么是为邻之道，什么是大势所趋，日方有识之士应当深思熟虑，从善而行。中日同处东方，文脉相通，利益相融，应率先弘扬和践行亚洲价值观，凝聚各美其美、美美与共的智慧，共绘文明交往新图景、共塑文明发展新秩序、共筑文明美好新家园，为推动构建人类命运共同体注入更多正能量。

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