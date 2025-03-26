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博鳌亚洲论坛丨联合国前秘书长潘基文：中国高水平开放将为世界带来新机遇

2025年03月26日08:37 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月25日电（记者唐诗凝、吴茂辉）联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文25日说，毫无疑问，中国高水平开放具有重要意义，将为亚洲乃至全世界带来新的机遇。

　　在当天召开的博鳌亚洲论坛2025年年会全球自由贸易港发展论坛上，潘基文点赞海南自由贸易港建设。“将整个海南省打造为自由贸易港是需要远见和领导力的勇敢之举，事实证明，这是正确的选择。”

　　他说，过去7年，我们亲眼见证了海南省如何转型、如何重塑自我，从热带农业到高技术产业，海南正成为吸引全球人才、资本和资源的强大磁石，以及新兴的旅游、航运、物流和金融中心。

　　潘基文援引世贸组织相关数据介绍，截至2024年10月，贸易限制已经影响了全球11.8%的进口和3.2%的出口，而且短期内没有明显回落的迹象。

　　有人认为，全球化和贸易加剧了不平等，只让富裕国家和个人受益。“研究发现却恰恰相反，贸易通过缩小穷国和富国之间的差距，促成了前所未有的收入趋同。”潘基文说，从1995年到2023年，中低收入国家的人均收入几乎增长了两倍，远远高于全球的平均增速。

　　他说，在当今全球化发展逆风前行之际，自由贸易港脱颖而出，成为贸易和开放将进一步促进增长和可持续发展的又一例证。

(责编：崔译戈、张悦)

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