新华社悉尼3月25日电 专访｜全球化的经济才是有效的——访悉尼大学中国研究中心主任古德曼

新华社记者齐紫剑 张淑惠 刘晓宇

“我是全球化的观察者。在我看来，全球化的经济才是有效的。”澳大利亚悉尼大学中国研究中心主任戴维·古德曼日前在接受新华社记者专访时如是说。

古德曼表示，近年来，世界一些地方保护主义抬头，这很狭隘。某些国家推动加征关税，这将导致自身经济下行。他说：“关税会令本国商品价格上涨，使那些没有钱的人变得更穷。”

古德曼表示，西方国家的一些人惧怕中国发展，是因为他们不了解中国文化，也不试图了解。他说，“你不能要求一个国家停止发展”，“将中国视为威胁的观点道德上站不住脚”。

古德曼表示，应该鼓励澳大利亚和中国年轻人双向流动、相互了解。他认为，让两国学生加强相互走动、交流很重要。

古德曼出生在英国。20世纪60年代在英国曼彻斯特大学读书时，他就对中国产生了浓厚兴趣，萌生到中国实地调研的想法。1976年4月，古德曼第一次来到中国，实地与中国结缘至今。几十年间，古德曼的足迹遍布中国，他亲身感受到，在幅员辽阔的中国，风土人情丰富多彩。

谈到对中国发展的观察时，古德曼对中国经济发展从“量”到“质”的转变印象深刻。古德曼表示，中国有着很好的治理体系，各地可以因地制宜实现发展。“我认为中国在发展方面是一个学习的专家，中国发展本身就是一个学习的过程。这令人鼓舞。”

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