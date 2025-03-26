新华社伊斯兰堡3月25日电（记者杨恺 张敬尧）由巴基斯坦丝路文化中心与四川美术学院联合主办的“美美与共”艺术展日前在巴首都伊斯兰堡举行。巴基斯坦参议院副主席赛义达尔、中国驻巴基斯坦大使姜再冬出席活动并致辞。

此次艺术展展出了来自四川美术学院的40余幅作品。此前，四川美术学院与巴基斯坦、伊朗等国文化艺术机构联合举办了首届细密画国际交流工坊，交流研讨工笔画和细密画异同。本次展出的作品就是中国艺术家在工坊研习后的新创作。

“巴中之间历久弥坚的友谊不仅建立在经济和政治合作的基础上，也建立在文化和艺术交流的基础上。这是连接两国人民和文明的桥梁。”赛义达尔表示，两国的文化交流将加强人民间的联系，进一步巩固深化两国间的传统友谊。

姜再冬在致辞中说，中方愿同巴方共同践行全球文明倡议，美人之美、美美与共，推动中华文明和伊斯兰文明交流互鉴、交相辉映。

展览于23日举行，当天恰逢巴基斯坦国庆日。姜再冬表示中方将同巴方坚定站在一起，赓续中巴传统友谊，携手开创美好明天。

巴基斯坦丝路文化中心主席贾马尔·沙表示，此类文化活动有助于向当地民众介绍中国艺术家的作品，增进对彼此丰富文化遗产的了解，并建立起持久的文化纽带。

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