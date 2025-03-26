新华社海南博鳌3月25日电（记者吴茂辉、王与点）25日，在博鳌亚洲论坛2025年年会举行的全球自由贸易港发展论坛上，海南省政府主要负责人代表海南自由贸易港向全球自由贸易区（港）发起倡议，提出推进“五个联通”加强开放合作，为全球自由贸易注入更多确定性。

共同推进规则与机制“软联通”。推进规则、规制、管理、标准对接，共同致力于降低贸易、投资、人员、资金、数据等要素流动壁垒，探索建立更加开放的政策协调机制，定期分享最佳实践和经验，实现自由贸易区（港）间的商品和要素的便捷高效流动、市场深度融合。

共同推进基础设施“硬联通”。加强交通、物流、信息、通讯、能源等关键领域互联互通，共同构建全球自由贸易区（港）间的基础设施网络，建设跨区域的多式联运体系和智能物流平台，提升货物运输效率，推动区域经济一体化和全球资源的高效合作。

共同推进以服务贸易为重点的“产联通”。充分发挥各自区位优势和自由贸易网络优势，降低市场壁垒，加强产业对接，推动自由贸易区（港）在现代服务业、高新技术产业等领域的合作，实现产业优势互补、资源共享和经验共享，在全球产业链中形成紧密的合作关系。

共同推进低碳可持续发展的“绿联通”。站在人与自然和谐共生的高度，落实全球发展倡议，创新绿色低碳生产方式和生活方式，应对气候变化，共同推动全球可持续发展，为建设美丽世界作出新的贡献。

共同推进常态化对话交流“智联通”。构建常态化的对话交流，以全球自由贸易港发展论坛为契机，汇聚自由贸易区（港）相关政府官员、管理机构代表、企业代表和专家学者，聚焦经贸合作、政策互鉴、基础设施互联互通等重大问题，开展对话交流，加强交流合作，凝聚共识。

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