新华社北京3月25日电 “欧洲人吃白食”“把账算到他们头上”……美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡24日曝出的群聊记录显示，特朗普政府高层官员就空袭也门胡塞武装做决策时，要点之一是要把成本算到欧洲盟友头上。

戈德堡在当天发表的文章中说，他先前被意外拉入应用软件“信号”（Signal）一个聊天群，里面的用户名显示为政府高层官员，包括副总统万斯、国防部长赫格塞思和总统国家安全事务助理华尔兹。这个群讨论打击胡塞武装的作战计划。

2月13日，在比利时布鲁塞尔，美国国防部长赫格塞思在会议现场。新华社记者彭子洋摄

日期为本月14日的群聊记录显示，与万斯同名的用户似乎对空袭胡塞武装的必要性抱有顾虑：“我认为我们正在犯一个错误。3%的美国贸易（运输）通过苏伊士（运河），而40%的欧洲贸易通过那里。现实风险是，（美国）公众不理解这一点或者不明白为什么有必要……更大风险在于，油价会有中幅至大幅上涨。”

“万斯”认为，应该把空袭“推迟一个月，同时做好信息传递工作，说明这样做为什么重要，还要看看经济形势，等等”。

稍后，与赫格塞思同名用户在群里说，他理解万斯的顾虑，“我认为信息传递无论如何都会很难，因为没人知道胡塞武装是谁”。因此，美国政府必须把宣传重点放在两个方面，一是指认前任总统拜登搞砸了，二是指认伊朗资助胡塞武装。

戈德堡发布的聊天记录截图。

数分钟后，与华尔兹同名用户在群里发出一条长信息，包含一系列贸易数据并说明欧洲国家海军能力的局限性。“无论是现在还是几周后，必须都由美国重新打开这些航道。依照总统的要求，我们正与国防部和国务院一起敲定如何统计相关成本并把它们算到欧洲人头上。”

“华尔兹”这番话似乎让“万斯”转变想法。不久，“万斯”在群里回复“赫格塞思”：“如果你认为我们应该做（发起打击），那就做。我只是讨厌再次拉欧洲一把。”就此，戈德堡在文章中解释说，特朗普政府一直称，美国海军在保护国际航道，让欧洲盟友经济上受益。

“赫格塞思”稍后回应道：“副总统，我完全理解你对欧洲人吃白食的痛恨。他们太差劲……问题是（空袭）时机。我认为现在最好。”

这时，用户“S M”加入讨论：“就我所知，总统先前态度明确：绿灯。而我们很快向埃及和欧洲表明我们希望得到什么回报。我们还需要确定如何让这一要求得到落实。例如，如果欧洲不回报，那该怎么做?”戈德堡推测，“S M”是白宫办公厅副主任斯蒂芬·米勒。

戈德堡起初怀疑群里用户身份的真实性，但随着聊天深入以及美军15日发起空袭等多个事实验证，他确定了这个涉密群聊的真实性。美国国家安全委员会发言人布赖恩·休斯回应说，这个群聊似乎是真实的，并表示正在调查为何不小心把“一个号码”拉入群聊。（记者：惠晓霜、熊茂伶）

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