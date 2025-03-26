打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

白宫作战群聊：空袭胡塞，成本算欧洲头上

2025年03月26日08:33 | 来源：新华社
小字号

　　新华社北京3月25日电　“欧洲人吃白食”“把账算到他们头上”……美国《大西洋》月刊总编辑杰弗里·戈德堡24日曝出的群聊记录显示，特朗普政府高层官员就空袭也门胡塞武装做决策时，要点之一是要把成本算到欧洲盟友头上。

　　戈德堡在当天发表的文章中说，他先前被意外拉入应用软件“信号”（Signal）一个聊天群，里面的用户名显示为政府高层官员，包括副总统万斯、国防部长赫格塞思和总统国家安全事务助理华尔兹。这个群讨论打击胡塞武装的作战计划。

2月13日，在比利时布鲁塞尔，美国国防部长赫格塞思在会议现场。新华社记者彭子洋摄

2月13日，在比利时布鲁塞尔，美国国防部长赫格塞思在会议现场。新华社记者彭子洋摄

　　日期为本月14日的群聊记录显示，与万斯同名的用户似乎对空袭胡塞武装的必要性抱有顾虑：“我认为我们正在犯一个错误。3%的美国贸易（运输）通过苏伊士（运河），而40%的欧洲贸易通过那里。现实风险是，（美国）公众不理解这一点或者不明白为什么有必要……更大风险在于，油价会有中幅至大幅上涨。”

　　“万斯”认为，应该把空袭“推迟一个月，同时做好信息传递工作，说明这样做为什么重要，还要看看经济形势，等等”。

　　稍后，与赫格塞思同名用户在群里说，他理解万斯的顾虑，“我认为信息传递无论如何都会很难，因为没人知道胡塞武装是谁”。因此，美国政府必须把宣传重点放在两个方面，一是指认前任总统拜登搞砸了，二是指认伊朗资助胡塞武装。

戈德堡发布的聊天记录截图。

戈德堡发布的聊天记录截图。

　　数分钟后，与华尔兹同名用户在群里发出一条长信息，包含一系列贸易数据并说明欧洲国家海军能力的局限性。“无论是现在还是几周后，必须都由美国重新打开这些航道。依照总统的要求，我们正与国防部和国务院一起敲定如何统计相关成本并把它们算到欧洲人头上。”

　　“华尔兹”这番话似乎让“万斯”转变想法。不久，“万斯”在群里回复“赫格塞思”：“如果你认为我们应该做（发起打击），那就做。我只是讨厌再次拉欧洲一把。”就此，戈德堡在文章中解释说，特朗普政府一直称，美国海军在保护国际航道，让欧洲盟友经济上受益。

　　“赫格塞思”稍后回应道：“副总统，我完全理解你对欧洲人吃白食的痛恨。他们太差劲……问题是（空袭）时机。我认为现在最好。”

　　这时，用户“S M”加入讨论：“就我所知，总统先前态度明确：绿灯。而我们很快向埃及和欧洲表明我们希望得到什么回报。我们还需要确定如何让这一要求得到落实。例如，如果欧洲不回报，那该怎么做?”戈德堡推测，“S M”是白宫办公厅副主任斯蒂芬·米勒。

　　戈德堡起初怀疑群里用户身份的真实性，但随着聊天深入以及美军15日发起空袭等多个事实验证，他确定了这个涉密群聊的真实性。美国国家安全委员会发言人布赖恩·休斯回应说，这个群聊似乎是真实的，并表示正在调查为何不小心把“一个号码”拉入群聊。（记者：惠晓霜、熊茂伶）

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部