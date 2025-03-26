玻利维亚埃尔埃斯皮诺公路
埃尔埃斯皮诺公路全长159公里，由中国中铁股份有限公司承建，是玻利维亚36号公路网客货运专线的核心组成部分。自2023年9月建成通车以来，埃尔埃斯皮诺公路有力促进圣克鲁斯省农牧产品出口，并加强了玻东部与阿根廷等周边国家的联通。该公路建设为当地提供就业机会超3000人次，有效推动了周边地区人民收入增长，一大批当地技术工人通过项目建设掌握了公路建设基础技能。
这条新路让我们的牛羊可以卖到更远的地方，还能卖上更好的价钱。我的女儿每天都沿着这条路去上学，她说：“那些把路修好、给予我们帮助的中国朋友都是超人！”
——玻利维亚圣克鲁斯省瓜拉尼地区货车司机理卡多
图为玻利维亚当地儿童盛装庆祝埃尔埃斯皮诺公路项目大桥竣工通车。
中国中铁股份有限公司供图
厄瓜多尔公路
全长33.8公里的厄瓜多尔公路是中方支持厄瓜多尔地震灾后重建的重要项目之一，由中国路桥工程有限责任公司承建，2023年11月正式通车。该公路串联了沿线40余个农场和该国棕榈、甘蔗、可可等农作物重要产区，大幅提升了当地农产品从农场到市场的运输效率，加强了沿线区域农业和畜牧业供应链，为促进当地经济发展和改善居民生活条件发挥了重要作用。
图为厄瓜多尔公路一景。
艾迪生—奎瓦摄
瓦努阿图塔纳岛公路
瓦努阿图塔纳岛暴雨频发，在松软火山灰上修建的土路坑坑洼洼，驾车必须自备铁锹、铁镐、牵引绳等工具以备不时之需。由中国土木工程集团南太平洋有限公司承建的塔纳岛公路，是中国援瓦努阿图公路升级改造项目的一部分。公路自2016年至今已完成三期，共计约55公里，实现岛上互联互通，推动当地教育普及、医疗改善，被当地民众誉为“希望之路”。
塔纳岛公路彻底改变了我们的生活。从前，雨季河水上涨常导致学生缺课，中国企业在升级道路的同时还修建了桥梁，让孩子们的上学路更加安全快捷。
——瓦努阿图塔纳岛伊马基小学教师布鲁埃拉
图为瓦努阿图塔纳岛公路三期升级改造项目完成后的道路。
中国土木工程集团南太平洋有限公司供图
阿尔及利亚东西高速公路
从西到东，人们可以清晨在特莱姆森采摘最新鲜的樱桃，然后开车去奥兰看街景，到阿尔及尔感受历史文化，途经鹰城康斯坦丁，傍晚时到达东部名城安纳巴港品尝当日打捞的海鲜……2023年8月，由中国中信集团有限公司和中国铁建股份有限公司共同参建的阿尔及利亚东西高速公路全线贯通。该公路全长1216公里，连接阿北部17个省，是阿建国以来建设等级最高、地质状况最复杂的公路项目。
阿尔及利亚东西高速公路及其连接线，为我家乡特莱姆森省发展起到了关键作用。中国企业制度完善、管理人性化，让阿中员工能像朋友般相处，为高质量完成公路建设共同努力。我在中国工程师们的帮助下成长为独当一面的业务骨干。这让我感到非常开心，也对未来充满信心。
——中国铁建阿尔及利亚籍员工布阿卡兹·穆罕默德·阿明
图为阿尔及利亚特莱姆森省农民在东西高速公路附近采摘豌豆。
本报记者 郝瑞敏摄
阿尔及利亚东西高速公路一景。
本报记者 郝瑞敏摄
马达加斯加首都郊区公路
马达加斯加首都郊区公路连接该国最主要的鸡蛋产区马义奇镇和马哈扎扎镇，承载了该国近一半的鸡蛋运输量，被当地人亲切地称为“鸡蛋路”。该公路由中国援建，全长19公里。从前，鸡蛋在颠簸崎岖的土路运输，破损率超过20%。2022年，马达加斯加首都郊区公路建成通车，极大便利了当地物流运输与居民出行，让农户们从此告别了鸡蛋破损率高的烦恼，为当地经济社会发展作出了积极贡献。
“鸡蛋路”建好前，为了保证每天清晨5点把鸡蛋送到首都的货摊上，我们夜里1点多就要从家出发，现在4点左右出门也来得及。这条路的建设真正改变了我们的生活，感谢中国朋友馈赠的珍贵礼物！
——马达加斯加马哈扎扎镇村民安雅
图为马达加斯加首都郊区公路项目路段。
袁方兴摄
卢旺达66公里沿湖公路
基伍湖位于卢旺达和刚果（金）边境，沿湖地区自然资源丰富，是卢旺达重要经济作物产区。卢旺达66公里沿湖公路，由中国路桥工程有限责任公司承建，是卢西部地区南北方向的最主要通道之一，也是连接邻国坦桑尼亚、布隆迪和刚果（金）等多国公路的一部分。该公路的建成，为沿线村镇打开了咖啡、茶叶、香蕉等特色农产品的运输通道，并带动了当地旅游业发展。
图为卢旺达66公里沿湖公路西方省内路段。
中国路桥工程有限责任公司供图
数据来源：《新时代的中国农村公路发展》白皮书
农村交通不便，是制约发展中国家经济社会发展的瓶颈之一。中国积极加强与发展中国家在农村交通领域的合作，持续为全球减贫与可持续发展作出积极贡献。“要想富先修路，道路通百业兴”的朴素中国经验，正通过高质量共建“一带一路”实践不断得到印证。
（本报记者陈一鸣、邹松、陈效卫、郝瑞敏采访整理）
《 人民日报 》（ 2025年03月26日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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