阿尔及利亚东西高速公路

从西到东，人们可以清晨在特莱姆森采摘最新鲜的樱桃，然后开车去奥兰看街景，到阿尔及尔感受历史文化，途经鹰城康斯坦丁，傍晚时到达东部名城安纳巴港品尝当日打捞的海鲜……2023年8月，由中国中信集团有限公司和中国铁建股份有限公司共同参建的阿尔及利亚东西高速公路全线贯通。该公路全长1216公里，连接阿北部17个省，是阿建国以来建设等级最高、地质状况最复杂的公路项目。

阿尔及利亚东西高速公路及其连接线，为我家乡特莱姆森省发展起到了关键作用。中国企业制度完善、管理人性化，让阿中员工能像朋友般相处，为高质量完成公路建设共同努力。我在中国工程师们的帮助下成长为独当一面的业务骨干。这让我感到非常开心，也对未来充满信心。

——中国铁建阿尔及利亚籍员工布阿卡兹·穆罕默德·阿明

图为阿尔及利亚特莱姆森省农民在东西高速公路附近采摘豌豆。

本报记者 郝瑞敏摄