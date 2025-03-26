新华社柏林3月25日电 （记者杜哲宇、褚怡）欧洲专利局25日发布的2024年专利指数报告显示，2024年收到来自中国的20081项专利申请，同比增长0.5%，达到历史新高。

报告显示，欧洲专利局2024年共收到来自全球的专利申请199264项，与2023年基本持平。专利申请数量排名前五的国家依次是美国、德国、日本、中国和韩国，其中中国提交的专利申请数超过总数的10%。

从企业排名看，2024年向欧洲专利局提交专利申请的所有企业中，中国华为排名第二，共申请4322项专利。韩国三星名列第一，韩国LG、美国高通分列三、四位。除华为外，还有5家中国企业进入前50名，分别是宁德时代、中兴、小米、vivo和腾讯。

从技术领域看，2024年欧洲专利局收到专利申请最多的领域是计算机技术，共16815项。电机、仪器和能源领域的专利申请量达到16142项，同比增长8.9%。而数字通信领域的专利申请量为15983项，同比下降6.3%。

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 16 版）

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