本报记者 张慧中

德国总统施泰因迈尔日前签署了此前联邦议院和联邦参议院通过的《基本法》修正案，放宽限制联邦政府新增债务的“债务刹车”条款，允许联邦政府设立一个不受“债务刹车”条款约束的5000亿欧元特别基金，用于交通、电网等基础设施建设，同时允许联邦政府在国防领域的支出超过国内生产总值1%时，通过举债筹集资金，不计入《基本法》规定的债务限制。

德国媒体普遍将此次“债务刹车”机制改革视为德国新政府的财政基石。不少分析认为，大规模财政支出能够刺激经济增长，创造更多就业机会，提升德国经济竞争力，但同时由于政府收入无法匹配新增债务，也可能引发更严重的财政危机。美国金融服务公司高盛集团和日本投资银行野村证券均预计此举将助推德国经济增长，欧洲其他国家将因此受到积极影响。

作为欧盟最大经济体，德国经济过去一年不尽如人意。根据德国联邦统计局发布的最新数据，2024年第四季度，德国国内生产总值环比下降0.2%。从全年情况看，2024年德国国内生产总值同比下降0.2%，连续第二年负增长。德国联邦统计局局长鲁特·布兰德表示，周期性和结构性压力阻碍了2024年经济向好发展，这些压力包括德国出口行业在主要销售市场上的竞争加剧、能源成本高企、利率水平居高不下，以及经济前景不明朗。

具体来看，德国2024年几大领域增势喜忧参半，其中，制造业产出萎缩3%，主要表现在机械设备制造和汽车工业等关键产业的产量下降。化工和金属加工行业等能源密集型工业部门产量仍处于较低水平。受到电气设备、机械和汽车出口下降因素影响，德国商品和服务出口下降0.8%。服务业领域总体实现了0.8%的正增长，主要体现在信息和通信、公共服务、教育和公共卫生领域。国内家庭消费出现小幅增长0.3%，其中最大增幅出现在健康和交通领域，分别增加了2.8%和2.1%。

众多机构的预测表明，德国经济今年起将逐步恢复增长。德国慕尼黑经济研究所3月25日公布的数据显示，经季节调整后，德国3月商业景气指数从上月的85.3点升至86.7点，连续第三个月环比上升，显示企业信心有所回暖。国际货币基金组织预测，德国2025年国内生产总值将增长0.3%。欧盟委员会的分析认为，在实际工资增长的推动下，德国国内需求有望迎来回升，并将在2025年和2026年再次成为经济增长的主要驱动力，预计德国国内生产总值2025年有望增长0.7%，2026年增长1.3%。

德国通胀率维持下降趋势，是各方看好德国经济有望反弹的重要信心来源。2024年10月，德国通胀率从2022年10月的峰值11.6%下降至2.4%。欧盟委员会预测，2025年随着能源价格的进一步下跌，德国整体通胀率还将下降至2.1%，2026年大致为1.9%。德国央行也认为，德国通胀率将在2026年恢复至2%。基于这一良好预期，德国央行预测2025年经济将实现正增长0.2%，而2026年和2027年增长率将分别达到0.8%和0.9%。

鉴于美国近期对从欧盟进口的钢铝产品征收关税等举措，德国央行行长纳格尔表示，美国的关税政策让德国经济面临更多不确定性，德国经济2025年不排除再次出现衰退的可能。

（本报柏林3月25日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)