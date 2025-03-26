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“中国科技创新能力稳步提升”

本报记者  管克江
2025年03月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　在阿联酋迪拜举办的有关中国话题的讨论会上，常能见到国际货币基金组织中东地区顾问、经济学家纳赛尔·赛迪的身影。赛迪近日在接受本报记者采访时表示，他一直关注中国发展和阿中合作，相信中国经济将持续稳定增长，为广大发展中国家发展创造更多机遇。

　　“中国发展是我最关注的话题之一。”赛迪表示，中国加快构建新发展格局、进一步全面深化改革、扩大高水平对外开放，将为本国经济长期可持续发展注入动力。

　　“中国外贸结构持续优化，显示出中国经济高质量发展的成果。”赛迪认为，中国电动汽车、锂电池和光伏产品出口大幅增长，从中能感受到中国产业向全球价值链和产业链上游发展的趋势。“得益于对研发的高度重视，中国科技创新能力稳步提升。”赛迪说。

　　统计显示，截至2024年底，中国国内发明专利有效量达到475.6万件，成为世界上首个突破400万件的国家。“这标志着中国知识产权创造和运用能力取得显著提升。”赛迪表示，中国人工智能大模型DeepSeek具有低成本、高效能、开源的特点，其成功正是中国经济重视创新驱动的有力例证。在高端制造业和新能源技术领域，中国的创新成果处于世界领先水平。

　　“在全球经济不确定性增加的背景下，海湾国家同中国的团结合作意义凸显。海湾国家应与中国携手，发挥在人工智能、应对气候变化以及航空航天领域的协同效应，进一步加强区域和多边合作。”赛迪说。

　　赛迪认为，中国提出的共建“一带一路”倡议把中国与广大新兴市场国家和发展中国家更紧密联系起来，对于加强全球互联互通至关重要。他引用世界银行的相关报告强调，到2030年，高质量共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。“来自中国的支持，助力共建国家现代化发展目标的实现。”赛迪说。

　　（杰勒德·阿勒费尔参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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