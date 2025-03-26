卡丽·麦克恩

正如生物多样性能够增强生态系统的稳定性一样，一个多元文明竞相发展的世界，更有利于激发适应力、创造力。中国秉持的和而不同理念，为我们提供了一个远比竞争与遏制思维更契合现代社会复杂性的愿景

在宏伟的历史织锦中，那些连接东西方文明的针线无比绚丽。交织繁密的思想激荡、贸易往来与文化交流，深刻塑造了我们的世界。

历史学家威尔·杜兰特在《文明的故事》一书中，以“我们的东方遗产”作为开篇，着重强调东方文明的世界贡献以及东西方文明交流为人类进步发挥的重要作用。人类文明绝非某个文明的独自创造，而是不同文明相互交流、共同编织而成的珍贵遗产。

“一花独放不是春，百花齐放春满园”，我非常认同这一观点。世界恰似一座美不胜收的花园，花园里绝非单一文明的一枝独秀，而是多元文明的百花争艳。“花园”这一比喻，为我们理解文明发展提供了独特且深刻的视角。一座花园得以繁茂，依靠的并非征服、压制，而是丰富的多样性、彼此的相互适应以及精心的培育。每一株植物虽各有不同，但都为整个生态系统的蓬勃发展贡献力量。文明也在相互依存中蓬勃发展，其韧性源自多元平衡。

当下，国际秩序演变正处于关键的十字路口。充斥支配、压榨、单边主义的旧范式正为时代所淘汰，其固有的局限性暴露无遗。保护主义、经济脱钩反映的并非强大的实力，而是面对系统性变革的消极反应。历史早已证明，将压制竞争对手视为维持稳定的最佳方式是站不住脚的。唯有通过合作、互惠以及追求共同目标，才能真正实现安全与稳定。

在一个相互依存的世界中，必须摒弃零和思维。从根本上看，零和思维与适应复杂生态系统的应有逻辑背道而驰。文明并非在孤立状态下发展，而是在思想的碰撞与交融中不断成长的。回顾历史，那些文明发展最为活跃的时期，无一不是文明交流活跃的黄金时代，比如盛唐时期的中国，又比如文艺复兴时期的佛罗伦萨。

多极世界不是对稳定的威胁，而是稳定的最佳保障。多个创新中心的存在，确保没有任何一种单一模式会僵化成为教条。不同的发展路径为实现繁荣提供了多样化选择，也降低了系统性风险。正如生物多样性能够增强生态系统的稳定性一样，一个多元文明竞相发展的世界，更有利于激发适应力、创造力。中国提出的全球文明倡议正是这种理念的体现。中国倡导的相互尊重、文明对话和共同发展，是对历史经验的智慧总结。历史上，古丝绸之路不仅是一条简单的贸易通道，还是一条知识传播的通道，它跨越数千公里，将医学、艺术、哲学思想等广泛传播。

当今世界，各国命运紧密相连。为了超越当前的地缘政治紧张局势，我们必须重新审视思维模式。不同文明不是陷入生存竞争的僵化实体，而是复杂的适应性系统，它们之间的互补性远远大于冲突性。真正的创新源于相互融合，而非相互排斥。上述思维转变并非不切实际的乌托邦，而是时代发展的必然趋势。气候变化、技术变革以及人口结构的变化，都迫切需要我们以史无前例的规模开展合作，寻求解决共同挑战的方案。没有任何一个国家能够承受绝对孤立。中国秉持的和而不同理念，为我们提供了一个远比竞争与遏制思维更契合现代社会复杂性的愿景。

人类文明是一座繁花似锦的百花园。未来不属于那些封闭或是妄图主宰一切的人，而是属于那些懂得精心培育、善于适应变化，并且深刻理解文明互鉴能够惠及所有人的智者。如果说历史给予了我们什么启示，那便是那些最具生命力和持久性的文明，往往是那些积极拥抱交流、融合以及懂得相互尊重的文明。曾经，丝绸之路将不同文明相互连接。如今，我们迎来了培育新的文明花园的关键时刻——通过合作而非分裂，来培育实现繁荣的文明百花园。

（作者为澳大利亚评论作家、亚洲问题专家）

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)