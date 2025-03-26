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“为亚洲区域经济发展增添活力”（聚焦博鳌亚洲论坛2025年年会）

——访泰国正大集团资深副董事长谢毅

本报记者  刘  歌
2025年03月26日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　“去年，中国国内生产总值同比增长5%，中国经济稳中有进，成功实现经济增长目标，增长速度居世界主要经济体前列。”出席博鳌亚洲论坛2025年年会的泰国正大集团资深副董事长谢毅在接受本报记者专访时表示，“中国经济持续向好为亚洲区域经济发展增添活力，让长期深耕中国的外资企业充满信心。”

　　博鳌亚洲论坛2025年年会于3月25日至28日在海南博鳌举行。今年论坛年会聚焦亚洲发展，同时密切关注全球重大问题，推动国际社会谋求共同发展，打造共同未来。谢毅表示：“作为论坛的钻石会员，泰国正大集团连续多年参会，是论坛的积极参与者。当前，世界格局正在经历大变革、大调整，亚洲的发展与世界的未来息息相关，中国的发展对于推动全球合作意义重大。博鳌亚洲论坛2025年年会的举行有助于各方推动交流对话、促进合作。”

　　中国正持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，加紧推进海南自由贸易港核心政策落地，为外企在中国的发展带来巨大机遇。2025年是海南自由贸易港封关运作之年，谢毅十分看好这一具有里程碑意义的举措。“我们对海南自由贸易港封关运作充满期待。封关后，适用零关税的商品种类将增加，优惠税率等政策也将优化升级。这对于集团在中国的发展意义重大。”

　　中方日前发布的《2025年稳外资行动方案》从有序扩大自主开放、提高投资促进水平、增强开放平台效能、加大服务保障力度等4个方面，进一步提出了20项政策举措。谢毅表示，作为中国改革开放后最早一批来华投资的外资企业，泰国正大集团赞赏中国在优化营商环境方面所做努力。“从政策制定到落地，都体现了高效务实和‘中国速度’。”谢毅说。

　　通过博鳌亚洲论坛这一平台，泰国正大集团收获了不少合作成果。谢毅说，正大·兴隆咖啡文化园就是在论坛年会上签订的框架协议书。未来，泰国正大集团将进一步加强在当地的投资、合作，为助推海南自由贸易港建设作贡献。

　　“泰国正大集团是中国改革开放伟大历史进程的参与者、见证者、贡献者，也是受益者。”谢毅说，“我们看好中国市场，对中国式现代化和中国经济高质量发展始终满怀信心。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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