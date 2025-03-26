本报记者 强 薇

图为博鳌亚洲论坛国际会议中心。

本报记者 李安琪摄

3月25日，博鳌亚洲论坛2025年年会举行新闻发布会，正式发布《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2025年度报告——应对气候变化：亚洲推进绿色发展》两份年会旗舰报告。报告认为，亚洲经济体成为稳定和支撑世界经济的重要力量和基石，绿色转型成为推动亚洲经济可持续发展的重要“助推器”。

与会嘉宾普遍认为，中国在带动区域经济增长、推进区域经济一体化、引领绿色转型等方面发挥了积极作用。中国经济高质量发展将为全球经济发展注入更多动力。

亚洲经济孕育新的潜力和增长空间

当前，国际环境错综复杂，单边主义、保护主义有新的发展。博鳌亚洲论坛秘书长张军表示，面对诸多挑战，亚洲经济体特别是中国、东盟继续展现出强劲韧性和活力，在经济增长、货物与服务贸易、区域经济一体化等方面走在世界前列，孕育着新的潜力和增长空间。

张军说，以《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）为代表的区域自贸协定稳步推进，释放区域大市场红利，“未来，随着中国—东盟自贸区3.0版落地见效，亚洲贸易将获得新动能。数字经济、绿色经济正在推动服务贸易成为促进亚洲区域经济一体化的新亮点。”

作为世界上参与人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自贸协定，RCEP生效实施3年多来影响力持续扩大。《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》认为，RCEP整合亚洲经贸合作机制，成为全球自由贸易的重要抓手和亚洲经济增长的新引擎。

据国际货币基金组织预测，2023年至2029年，RCEP区域GDP将增长10.9万亿美元，对全球增长的贡献率将超过40%。“未来几年将是RCEP发展的关键时期。坚定支持并全面高质量实施RCEP，彰显了中国推进开放合作的决心与能力。”中国（海南）改革发展研究院副院长、RCEP研究院副院长匡贤明表示，“面对不断加剧的外部不确定性，RCEP各方更需增强合力、排除干扰，共建高水平自贸区，塑造亚洲经济新未来。”

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》预测，2025年亚洲加权实际GDP增长率为4.5%，亚洲仍将成为世界经济的主要引擎。中国社会科学院学部委员、中国社会科学院大学国际政治经济学院院长张宇燕说，亚洲经济总量占全球比重持续上升，“按购买力平价计算，亚洲经济体GDP总量占世界经济的比重有望从2024年的48.1%上升至2025年的48.6%。我们有理由对亚洲的增长、亚洲的未来保持信心。”

中国引领亚洲国家绿色转型

绿色转型是实现可持续发展的必由之路，成为越来越多亚洲国家和地区经济、社会、生态协调发展的新选择，中国等亚洲国家的有力行动正在产生积极效果。《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2025年度报告——应对气候变化：亚洲推进绿色发展》显示，通过绿色转型应对气候脆弱性、推动经济增长及实现可持续发展，亚洲正在开辟一条更具活力和可持续性的增长新路径。

“应对气候变化，不作为的代价比采取措施的成本要高得多。”全球绿色增长研究所副总干事海伦娜·麦克劳德表示，“在政策支持、资本投入和创新生态的推动下，中国在新能源汽车、储能和可再生能源等领域发挥引领作用，助力亚洲成为绿色技术研发的全球先锋。”

清洁能源投资在亚洲持续升温。2023年，中国在清洁能源方面的投资占全球总投资的1/3。BI挪威商学院教授卡尔·费表示，中国不仅在能源转型方面处于领先地位，也展现出强烈的国际合作意愿，促进亚洲地区、广大发展中国家以及全球的绿色转型，为世界经济可持续增长作出贡献。亚洲基础设施投资银行首席经济学家白乐夫表示，中国在推动绿色转型方面成就显著，绿色能源等技术不断发展，中国绿色发展为其他发展中国家提供借鉴。

意大利罗马第二大学经济统计学教授恩里科·吉奥瓦尼曾多次到访中国。他对记者表示：“多年来，我目睹了中国令人惊叹的变化，特别是新能源技术发展带来的巨变。电动汽车行驶在中国城市道路上；从戈壁荒漠到沿海滩涂，光伏电站、风电站星罗棋布，中国各地推进可再生能源布局尤其引人注目。中国在可再生能源技术研发方面已形成系统性优势，在储能技术方面也取得重要进展。”吉奥瓦尼说，欧洲与中国可以在可再生能源技术领域实现优势互补，期待欧中携手合作，探索全球可持续发展的路径，共同守护人类共同家园。

继续给全球带来稳定性和确定性

今年是中国“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。中国继续以高质量发展和高水平对外开放赋能世界，将为全球经济复苏与发展提供新的关键推动力。

“在区域合作规则的构建中，中国发挥着至关重要的作用。”联合国发展系统驻华协调员常启德表示，“毋庸置疑，未来的发展中心将聚焦亚太地区。我们对于实现可持续发展目标，构建亚太地区更为协调、一体化的经济体系很有信心。”

博鳌亚洲论坛秘书长政策顾问扎法尔·乌丁·马赫默德认为，在全球经济面临不确定性的当下，亚洲经济表现十分亮眼。亚洲服务贸易尤其是数字贸易保持快速增长，亚洲仍是对全球外商投资最具吸引力的地区之一。扎法尔表示：“中国积极扩大对外开放，加强吸引外资政策协调，促进亚洲地区贸易流动，为推进全球经济复苏和可持续增长注入动能，中国的经济转型也为世界经济转型提供了很好的借鉴。”

博鳌亚洲论坛研究院今年1月进行的“全球及亚洲经济信心调查”显示，多数受访者对2025年中国经济增长前景持乐观或相对乐观态度，认为绿色低碳制造和高端与智能制造产业将成为促进2025年中国经济增长的主要产业动力。博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，中国将进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，“中国正在以责任和勇气回应世界诉求，继续给全球带来稳定性和确定性。”

联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，当今世界相互联系、相互依存，世界经济的未来取决于开放与包容的程度。“当前，经济全球化逆风前行，中国推进高水平开放具有重要意义，将会对亚洲乃至全世界产生深远影响。”潘基文说。

（本报记者刘歌、刘玲玲、李安琪、林子涵、陈熙芮参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月26日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)