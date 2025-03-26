中国船长黄永超与他的巴西新朋友相识于一场意外。几天前，在巴西圣保罗州桑托斯港外海，他们相拥道别。虽认识还不到一周，但他们已经成为不折不扣的“生死之交”。

3月15日凌晨，一通急促的铃声打破了夜晚的宁静，正在大西洋深处航行的利比里亚籍“亚美麒麟”号货船接到巴西海事部门通报，请求协助营救一艘在附近海域遇险的巴西渔船。

“亚美麒麟”号由一家中国公司管理，船上21名船员均为中国人，船长黄永超在接到救援请求后立即向船东、承租方以及船舶管理公司报告，随后转向执行紧急救援任务。

在43岁的黄永超将近20年的跨国航海生涯中，这是他第一次亲身参与海上救援。

“在茫茫大海中孤立无援的恐惧难以言表，所以我当时第一反应就是立即前往救援。”黄永超事后在接受采访时表示。

货船很快到达坐标位置，但在夜幕笼罩的茫茫大海中，搜寻一艘小渔船犹如大海捞针。黄永超和船员们一边借助雷达和导航设备寻找遇险渔船，一边准备救生圈、急救箱和绳索等救援设备。

经过一个多小时的搜寻，中国船员终于发现了这艘渔船，此时该船已有半截沉入海中，船员被迫转移至渔船自带的救生筏，在漆黑海面上随波漂浮。

这艘遇险渔船是本月4日出海的。船主贝拉斯带领四名船员及一名荷兰友人驾驶渔船从巴西南部圣卡塔琳娜州出发，原计划航行至巴西东北部北里奥格兰德州，但途中突遇风暴，巨浪损坏船体，渔船失去动力并开始进水。

在“亚美麒麟”号到达之前，贝拉斯等人已经连续数日在船上尝试排水自救。“我们当时只来得及发出紧急求救信号，后来船上的通信设备因为进水损坏了，联系不上附近船只和海事部门。”贝拉斯说。

至15日凌晨，渔船进水严重，随时可能沉没，贝拉斯等人被迫弃船。他们在黎明前的黑暗中绝望地等待，而这时夜空突然出现了一束微弱的灯光。

贝拉斯等人赶紧使用救生筏内的应急灯发出信号，黄永超看到后马上向灯光行进。黄永超不断调整货船姿态与速度，同时指挥船员准备救援操作。“我们必须确保货轮不碰撞小船，同时又要靠得足够近，以便投放救生设备。”

最终，贝拉斯和他的船员们顺利登上了“亚美麒麟”号，中国船员第一时间为惊魂未定的6人提供了热水和食物，并协助他们使用船上的通信设备向家人报平安。“是中国船员救了我们。”贝拉斯对记者说。

救援行动结束后，巴西海事部门对中国船员表示感谢，并请“亚美麒麟”号将获救船员送至桑托斯港。在航行途中，中巴船员朝夕相处，彼此交流，结下深厚友情。

21日，货船抵达桑托斯港外海。临别之际，贝拉斯和他的船员们与中国船员一一拥抱告别。“这份与中国朋友的情谊，我们将铭记终生。”贝拉斯对记者说。

“无论来自哪个国家，最重要的是彼此守望相助，”黄永超表示，“每个人多一份善意，世界就会多一分温暖。我的最大愿望，就是所有在海上工作的人都能平安归航。”

（据新华社电 记者陈昊佺）

(责编：岳弘彬、牛镛)