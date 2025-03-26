联合国贸发会议发布报告指出，2024年全球贸易额达到33万亿美元新高，较2023年增长3.7%；同时，2025年全球贸易前景面临不确定性。专家指出，各方应当加强协作——

本报记者 李嘉宝

3月22日，由中国船企建造的LNG动力汽车运输船“艾尔萨姆哈”轮在山东港口烟台港开启首航，投入烟台—土耳其滚装航线运营，进一步提升了该航线的运输效能。该轮共装载1455台国产新能源汽车和近300台二手新能源汽车，创山东口岸向欧洲和中东地区出口新能源汽车单船发运量新高。

唐 克摄（人民视觉）

联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前发布报告显示，2024年全球贸易额达到33万亿美元新高，较2023年增长3.7%。世界贸易组织发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数从去年12月的102.7升至102.8，持续高于基准点100，表明全球货物贸易仍呈现增长态势。同时，两份报告也都强调了2025年全球贸易前景的不确定性。分析人士指出，美国政府近期连续推出加征关税等一系列单边主义政策，给全球贸易增长蒙上阴影。

全球贸易增长的背后，究竟有着怎样的“喜”与“忧”？以中国为代表的发展中经济体在全球贸易格局中又扮演着何种角色？各方应如何携手并肩，共同维护多边贸易体制？围绕这些问题，本报记者对话中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英、商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平、对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉三位经济学家，进行解读。

如何看待全球贸易发展的“喜”与“忧”？

“主要国家贸易政策相对稳定、宏观经济增长尚可，这两大因素为2024年全球贸易额增长奠定基础”“2025年，全球贸易增长的最大威胁来自美国的关税‘大棒’”

张建平：2024年全球贸易额保持增长态势，2025年前几个月预期也相对乐观，主要基于以下因素：全球经济稳定增长拉动市场需求；全球供应链价值链协作持续，供需的有效结合为贸易增长提供支撑；不排除部分进口商出于对未来关税上调导致成本增加的担忧，提前开启“囤货”模式；近期美元指数有所下行，以美元计价的商品和服务价格随之降低，一定程度上为出口导向型国家带来利好。

2025年，全球贸易增长的最大威胁来自美国的关税“大棒”。今年2月，美国总统特朗普签署备忘录，要求相关部门确定与每个外国贸易伙伴的“对等关税”。这一举措极有可能引发连锁反应，致使全球贸易壁垒抬升。美国将关税当作政治施压工具，频繁对他国进行威胁，这会干扰外贸企业的决策、影响外贸订单。作为世界头号经济体，美国推行保护主义与单边主义贸易政策，不仅会使自身通胀加剧、就业岗位减少、经济增长放缓，还将扰乱市场预期、抑制市场需求，给全球贸易增长增添更多不确定性。

屠新泉：主要国家贸易政策相对稳定、宏观经济增长尚可，这两大因素为2024年全球贸易额增长奠定基础。但是，美国政府近期将关税“大棒”挥向多个经济体，将给全球贸易带来破坏性冲击，相关影响或将在2025年第二季度逐渐显现。近期还有多方消息称，美方还大幅提高海关查验率、计划征收高额船舶停靠费等，这些都会对外贸造成负面影响。

陈凤英：2024年，世界逐渐适应了后疫情时代的发展节奏，经济和贸易活动得以逐步恢复。另外，全球化趋势不可逆转，跨国公司在全球范围内进行产业布局，数字经济的蓬勃发展进一步促进全球互联互通，这些都是推动贸易增长的重要力量。同时，作为2024年全球货物贸易第一大国，中国为全球贸易增长作出了重要贡献。

2025年，美国加征关税及其连锁反应，或使全球步入高关税时代，严重冲击全球贸易。短期看，商品价格上涨或将带动贸易额上升，但贸易环境并未实质改善，供应链的转移重组困难，各国贸易成本剧增。长期看，世界经济格局将深刻调整，贸易壁垒升高，全球经济“碎片化”加剧。

综合来看，今年全球贸易形势极为复杂。主要经济体或将采取应对举措，使得高成本与高投资并存。贸易增长虽有动力，但未来走向有待持续观察。

中国等发展中经济体扮演着什么角色？

“联合国贸发会议发布的报告显示，2024年发展中经济体的贸易增长超过发达经济体”“中国在全球贸易中既是重要的供给方，也是关键的需求方”

屠新泉：联合国贸发会议发布的报告显示，2024年发展中经济体的贸易增长超过发达经济体。这一结果合乎逻辑。从经济增长速度来看，发展中国家的增速高于发达国家，其供给与需求能力的增长速度更快，必然会体现在贸易领域。

作为最大的发展中国家，中国在全球贸易中既是重要的供给方，也是关键的需求方，是许多发展中国家重要的贸易伙伴。一方面，中国是许多原材料及大宗商品的主要进口国；另一方面，中国也为许多发展中国家提供消费品、工业设备等各类产品，成为全球贸易发展的重要驱动力。

陈凤英：发展中经济体在疫情冲击下虽遭受较大影响，但在后续复苏进程中，投资与生产能力彰显较强韧性。在世界经济逐步回暖的大环境下，发展中国家投资显著增加，进出口及生产活动加快复苏，再加上中国的有力带动等因素，贸易增长速度超过发达国家。

中国在稳定全球产业链供应链、促进贸易自由化方面发挥着关键作用。一方面，中国是制造大国，产品不仅充分满足国内需求，还大量出口至全球各地，特别是对新兴市场国家的出口增长势头突出。在共建“一带一路”引领下，中国贸易方向不断向新兴市场拓展，深刻影响并积极推动全球贸易格局向多极化发展。另一方面，中国拥有14亿多人口的超大规模市场，通过缩减外商投资准入负面清单、开展服务贸易等举措，持续扩大高水平对外开放，为全球贸易增长与开放型世界经济作出重要贡献。

张建平：过去二三十年全球化加速，提升了发展中经济体在全球贸易格局中的地位，增加了其参与国际分工的机会。发展中国家受益于全球化分工，承接大量制造业，深度参与国际贸易。当前，发展中国家市场处于上升阶段，市场需求增长动能高于发达国家，贸易增长速度也更快。

中国作为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，通过全方位推进改革开放，深度融入全球供应链与价值链的分工协作体系。在国际合作层面，中国已与30个国家和地区签署并实施了23份双多边自由贸易协定，同时坚定支持世界贸易组织的多边贸易体制。在国内建设方面，中国设立了22个自贸试验区，推动贸易投资自由化便利化，为中国进一步深化对外开放提供了有力支撑。

各方应如何携手维护多边贸易体制？

“任何一个经济体都无法靠单打独斗应对共同挑战”“唯有通过强化团结协作，方能推动国际经贸关系稳步迈向健康、公平的发展轨道”

陈凤英：全球经济形势复杂多变，任何一个经济体都无法靠单打独斗应对共同挑战，也无法在面对共同问题时独善其身。各方理应积极行动维护多边主义，捍卫以世贸组织为代表的国际贸易合作机制。

当前，东盟已跃居中国第一大贸易伙伴，俄罗斯、中亚以及中东地区与中国的贸易往来也愈发频繁。我们应通过双多边合作等多种形式，巩固与周边国家的经贸合作。同时，立足上海合作组织、金砖国家等既有合作机制，稳固与新兴经济体及发展中国家的合作关系，积极与欧盟等更多愿意推进全球化的经济体开展广泛合作。最重要的是，我们应将精力集中于自身发展，把自己的事情做好。中国的持续发展，本身就是对全球贸易和全球化进程的重要贡献。

张建平：中国一贯坚定维护全球多边贸易体制，支持对世贸组织进行必要改革，增强其权威性和有效性，并提出一揽子改革方案，得到全球南方国家的普遍支持。面对单边主义、保护主义等逆全球化杂音，中国坚定以合作谋发展，团结各方力量寻求对话与合作，在地区和全球层面加强产业链供应链协作。例如，中国落实好《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），高质量推进共建“一带一路”，为推动全球贸易和投资增长作出重要贡献。

屠新泉：在当下复杂多变的国际经贸形势中，面对贸易保护主义与单边主义行径，我们必须秉持理性且坚定的立场。试图与中国乃至全球经济“脱钩”，其最终结局无疑是搬起石头砸自己的脚。国际社会理应就此达成广泛共识，汇聚起捍卫多边主义的强大合力。在处理经贸关系时，世界各国均应严格遵循世贸组织的基本规则，规避陷入无序的贸易争端泥沼，携手维护全球贸易秩序的稳定。唯有通过强化团结协作，方能推动国际经贸关系稳步迈向健康、公平的发展轨道。

(责编：岳弘彬、牛镛)