新华社北京3月25日电（记者马卓言、冯歆然）就中国网络安全产业联盟发布报告披露美国开展网络攻击和监听窃密活动，外交部发言人郭嘉昆25日表示，中方对报告曝光的美方恶意网络活动表示严重关切，敦促美方立即停止有关行为，特别是停止利用全球供应链实施恶意网络活动。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，中国网络安全产业联盟25日发布《美情报机构针对全球移动智能终端实施的监听窃密活动》报告，披露了美国针对全球移动智能终端、移动产供链、运营商等开展网络攻击和监听窃密活动。中方对此有何评论？

郭嘉昆说，根据这份报告，美国政府滥用其在信息技术和产供链上游的垄断优势地位，在全球范围内针对手机乃至整个移动产业生态体系开展大规模、长时间恶意网络活动，可谓无孔不入、无所不在。

“值得注意的是，报告揭露出，美国是全球最主要的通过供应链和移动运营商实施网络攻击的国家。”郭嘉昆说，多年来，美方惯于在供应链安全问题上“贼喊捉贼”，操弄双重标准，不遗余力炒作所谓“5G供应链安全问题”，同时却在自己国家大型互联网企业或设备供应商配合下，在全球信息设备产品中预设后门，服务于自身网络攻击行为。相信这份报告有助于国际社会认清美国的真实面目。

“我们对报告曝光的美方恶意网络活动表示严重关切，敦促美方立即停止有关行为，特别是停止利用全球供应链实施恶意网络活动，以负责任的态度，给全世界一个交代。”郭嘉昆说。

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