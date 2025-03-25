新华社北京3月25日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅25日在北京同葡萄牙国务部长兼外长兰热尔举行中葡第二次外长级战略对话。

王毅表示，中葡有相互尊重、相互支持的好传统，双方运用政治智慧妥善解决澳门问题，树立了通过友好协商解决历史遗留问题的样板。去年中葡共同庆祝建交45周年，习近平主席同德索萨总统互致贺电，高度评价双边关系发展的成功实践。今年是中葡建立全面战略伙伴关系20周年，也是中欧建交50周年，中方愿同葡方一道，打造更加稳定、更富成果、更具活力的中葡关系，推动中欧成为相互信赖、彼此成就的战略伙伴。

王毅表示，中国式现代化是同各国互利共赢的现代化，将为包括葡萄牙在内的世界各国提供更大机遇。双方要积极拓展合作，扩大人文交流，继续发挥好澳门的桥梁作用，推动两国关系取得更大发展。

王毅指出，中国高度重视葡萄牙在欧盟及国际舞台上发挥的独特作用，愿同葡方加强协作。中方视欧洲为多极世界中的重要一极，愿推动中欧关系健康发展。

兰热尔表示，很高兴看到“一国两制”实践在澳门取得成功，葡方高度重视葡中关系，坚定奉行一个中国政策。中国投资为葡经济社会发展发挥了重要作用，欢迎更多中国企业来葡投资兴业，愿同中方加强经贸、能源、卫生、金融、基础设施、绿色转型等领域合作，密切多边协作。

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