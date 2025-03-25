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外交部：奉劝菲律宾有关人士不要充当他国代言人

2025年03月25日17:27 | 来源：新华网
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新华社北京3月25日电（记者马卓言、刘杨）外交部发言人郭嘉昆25日表示，中方奉劝菲律宾有关人士，不要充当他国代言人，不要再继续搞基于个人政治目的的作秀表演。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹称，美国国防部长赫格塞思拟于3月28日至29日访菲，其间将会见菲总统、防长。此访表明菲美同盟关系十分稳固，菲在美防御战略中发挥着作用，菲方希由此从美、日、澳等盟友中获利，提升菲军事装备现代化水平，一旦印太地区发生冲突，可为此预作准备。中方对此有何回应？

“关于菲律宾与美国的军事合作，中方已多次阐明立场。”郭嘉昆说，菲同其他国家开展的任何防务安全合作，都不应针对第三方或损害第三方利益，更不能威胁地区和平、加剧地区紧张。事实一再证明，引狼入室只会引火烧身，甘当“棋子”只会沦为“弃子”。

“我们也奉劝菲方有关人士，不要充当他国代言人，不要再继续搞基于个人政治目的的作秀表演。”郭嘉昆说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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