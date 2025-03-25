新华社北京3月25日电（记者冯歆然、马卓言）外交部发言人郭嘉昆25日表示，中国将坚定不移推进高质量发展和高水平开放，欢迎各国企业把握机遇，投资中国，布局未来，共促全球经济稳定增长。

当日例行记者会上，有记者问：中国发展高层论坛2025年年会在北京举行，主题为“全面释放发展动能，共促全球经济稳定增长”，吸引多国政要及众多跨国公司负责人来华参会。请问发言人有何评论？

郭嘉昆说，3月23日至24日，中国发展高层论坛2025年年会在北京举行。国务院总理李强出席开幕式并发表主旨演讲。李强总理在主旨演讲中鼓励各方从“春节经济”来看中国的发展活力，从全国两会来读中国的经济政策，从国际变局来思考世界发展进步的人间正道，释放了中国推动经济持续向好发展的信心和决心，也表明中国将努力做全球和平发展事业的稳定性、确定性力量。

郭嘉昆介绍，今年年会共吸引750多位外方代表参加，参会跨国企业国家范围更广，首次参会的跨国企业数量更多，行业门类覆盖更全，这表明外资企业持续看好中国、做多中国，对中国经济发展前景投出了“信任票”。

“中国将坚定不移推进高质量发展和高水平开放，欢迎各国企业把握机遇，投资中国，布局未来，共促全球经济稳定增长，共同抵制单边主义和保护主义，在互利互惠中实现更大发展。”他说。

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