打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：欢迎各国企业把握机遇，投资中国

2025年03月25日17:23 | 来源：新华网
小字号

新华社北京3月25日电（记者冯歆然、马卓言）外交部发言人郭嘉昆25日表示，中国将坚定不移推进高质量发展和高水平开放，欢迎各国企业把握机遇，投资中国，布局未来，共促全球经济稳定增长。

当日例行记者会上，有记者问：中国发展高层论坛2025年年会在北京举行，主题为“全面释放发展动能，共促全球经济稳定增长”，吸引多国政要及众多跨国公司负责人来华参会。请问发言人有何评论？

郭嘉昆说，3月23日至24日，中国发展高层论坛2025年年会在北京举行。国务院总理李强出席开幕式并发表主旨演讲。李强总理在主旨演讲中鼓励各方从“春节经济”来看中国的发展活力，从全国两会来读中国的经济政策，从国际变局来思考世界发展进步的人间正道，释放了中国推动经济持续向好发展的信心和决心，也表明中国将努力做全球和平发展事业的稳定性、确定性力量。

郭嘉昆介绍，今年年会共吸引750多位外方代表参加，参会跨国企业国家范围更广，首次参会的跨国企业数量更多，行业门类覆盖更全，这表明外资企业持续看好中国、做多中国，对中国经济发展前景投出了“信任票”。

“中国将坚定不移推进高质量发展和高水平开放，欢迎各国企业把握机遇，投资中国，布局未来，共促全球经济稳定增长，共同抵制单边主义和保护主义，在互利互惠中实现更大发展。”他说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部