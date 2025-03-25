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全球瞭望丨英媒：关税政策等打击“美国例外论”

2025年03月25日17:02 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦3月25日电（记者赵修知）英国《金融时报》网站日前刊文说，最近几周，由于美国关税政策以及经济前景的不确定性，美国股市和美元齐跌，令“美国例外论”遭遇现实阻击。文章摘要如下：

　　今年以来，美元对一篮子货币已下跌4%，美国标准普尔500指数下跌近4%。高盛集团的研究显示，华尔街股票和美元同时如此大幅度持续下跌并不寻常，在过去25年里只出现过几次。

　　这表明，投资者近年来押注美国经济跑赢其他经济体、争夺美国金融资产而导致其他主要市场受损的情况正在发生逆转。近期美元和美股出现动荡，源于特朗普政府不断升级的贸易战动摇全球金融市场，引发人们对世界最大经济体发展轨迹的担忧。

　　去年11月特朗普赢得美国总统选举后，美股和美元均大幅上涨。但今年1月以来，市场信心正快速瓦解，特朗普政府对从主要贸易伙伴进口的产品加征高额关税并威胁采取更多措施，让投资者开始质疑美国资产的优异表现还能持续多久。

　　美国加利福尼亚州教师退休基金首席投资官斯科特·陈表示，特朗普政府“令人震惊的大量行政令”已导致“市场出现巨大不确定性”。“这些潜在风险前所未有。它们正在改变世界。”

　　美国摩根资产管理公司全球固定收益主管鲍勃·米歇尔说：“市场参与者似乎要么开始将目光投向美元以外的其他资产，要么开始将美元资产分散到其他市场和货币。这告诉我们，‘美国例外论’似乎已经见顶。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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