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博鳌亚洲论坛丨博鳌亚洲论坛预测2025年亚洲加权实际GDP增长率为4.5%

2025年03月25日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月25日电（记者叶昊鸣、夏天）博鳌亚洲论坛25日发布《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》。报告预计，2025年亚洲加权实际GDP增长率为4.5%，略高于2024年的4.4%，亚洲仍将成为世界经济的主要引擎。

　　根据报告，按购买力平价计算，亚洲经济体GDP总量占世界的比重预计由2024年的48.1%上升至2025年的48.6%。分区域看，2025年东亚地区预计实现4.3%的增长，南亚地区为5.9%，中亚地区为5.0%，西亚地区将由2024年的2.1%显著提升至2.9%。

　　在就业和收入方面，亚洲总体呈现向好态势。报告显示，2025年亚洲总体失业率预计为4.39%，低于全球4.96%的水平。地区收入状况总体稳定。随着经济增速回升和通货膨胀水平持续回落，预计2025年亚洲实际收入水平有望提升。

　　数字贸易和服务贸易是亚洲经贸的突出亮点。根据报告，2024年亚太地区零售电子商务增速达到8.4%；中国跨境电商进出口总额约3690亿美元，同比增长10.8%；东南亚电商行业商品交易总额达2630亿美元，同比增长15%。亚洲主要经济体已成为全球数字贸易的重要参与者，数字贸易规则制定在亚洲地区稳步推进。服务贸易增长较快，其中，数字交付服务成为增长的主要驱动力，旅行服务恢复明显，运输服务大幅增长。

　　作为亚洲经济一体化的重大成果，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）整合区域内自贸协定安排、优化资源配置，展现了亚洲国家推动开放合作的决心。报告指出，2024年，RCEP区域内贸易总额同比增长约3%，绝大部分成员区域内贸易额实现同比增长。区域服务贸易快速发展，2024年，中国服务贸易规模突破1万亿美元，东盟新兴经济体如老挝、柬埔寨服务贸易增长显著。

　　“面对诸多挑战，亚洲经济体特别是中国、东盟继续展现出强劲韧性和活力，在经济增长、货物与服务贸易、区域经济一体化等方面走在世界前列，也孕育着新的潜力和空间，成为稳定和支撑世界经济的重要力量和基石。”博鳌亚洲论坛秘书长张军说。

　　博鳌亚洲论坛2025年年会25日在海南博鳌开始举行，当天发布《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》《博鳌亚洲论坛可持续发展的亚洲与世界2025年度报告——应对气候变化：亚洲推进绿色发展》两份年会旗舰报告。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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