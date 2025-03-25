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联合国环境署与同济大学将深化合作推进环境技术创新

2025年03月25日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕3月24日电（记者林晶　韩旭）联合国环境规划署副执行主任伊丽莎白·马鲁马·姆雷马24日在内罗毕与到访的中国同济大学校长郑庆华会谈时说，同济大学一直以来都是环境署最重要的合作伙伴之一，希望双方在环境技术创新、环境数据监测、生态系统保护和科普教育方面开展更多合作。

　　姆雷马说，双方共同举办的国际学生环境与可持续发展大会、亚太地区环境与可持续发展未来领导人研修班、全球环境科学家大会等，以及双方共同出版的多份科研合作报告见证了多年的深入合作。

　　郑庆华说，双方在2002年共同成立的“环境与可持续发展学院”已成为可持续发展教育、科学研究、能力建设和对外交流的重要基地。数智化、绿色化、融合化是同济大学的发展理念，希望学校的科研创新能够通过与联合国环境署的合作造福更多发展中国家人民。

　　当天，总部位于内罗毕的联合国人类住区规划署（人居署）和同济大学就人工智能（AI）赋能可持续人居环境发展签署合作意向书，并为“联合国人居署-同济大学非洲气候与环境研究院”揭牌。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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