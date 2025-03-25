新华社日内瓦3月25日电 专访丨AI赋能让中国旅游业迎来发展新机遇——访瑞士洛桑国际管理发展学院教授俞昊

新华社记者焦倩

瑞士洛桑国际管理发展学院教授俞昊日前接受新华社记者专访时表示，中国正凭借人工智能（AI）技术的应用，在推动全球旅游业发展方面发挥关键作用。

俞昊告诉记者，生成式人工智能的发展为中国旅游企业提供诸多机遇，使这些企业能够建立和使用大语言模型，增强其数字化个性化服务能力。

国际管理发展学院日前发布一份研究报告，对全球33家大型旅游企业的“未来准备度”进行排名，涉及在线旅行社、酒店餐饮集团、航空公司等。中国在线旅行平台携程集团位列第四，仅次于缤客控股公司、爱彼迎公司和万豪国际酒店集团；中国酒店运营商华住集团排名第17位，中国南方航空公司和中国国际航空公司分列第29位和第30位。

报告显示，开源人工智能工具正在重塑全球旅游市场，为中国旅行社、酒店和航空公司注入发展动力。

俞昊指出，包括中国公司推出的Manus在内的人工智能技术产品正在改变旅游预订模式，其自主行程规划功能可能颠覆传统旅行社业态。

俞昊说，中国在生成式人工智能领域的技术生态更具开源特性。不久的将来，消费者将更多通过人工智能代理来规划旅行。这种开源模式将为中国旅游业带来更多发展机遇，在国际旅客行程定制、个性化服务及产品预订等环节发挥重要作用。

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