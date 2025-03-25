卓振伟

今年是中国和纳米比亚建交35周年。中国和纳米比亚虽沙海远隔，但历史渊源深厚。中纳建交以来，双方相互支持、携手前行，不断深化政治互信和实现经济共赢，为中非友好大家庭树立典范。

近年来，中纳各领域合作迎来新的发展机遇。2018年，两国元首共同推动建立中纳全面战略合作伙伴关系并签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。如今，经贸领域已经成为中纳双边关系中最具活力和潜力的组成部分。中国是纳米比亚主要的投资来源地和贸易伙伴，对纳投资占该国吸收外资总额的近30%，2023年双边贸易额达到13.1亿美元。

中纳在产业和贸易结构上具有很强的互补性，两国经贸合作上天入地，跨沙向海，有许多标志性项目。两国合作的湖山铀矿是中国在非洲最大单体投资项目，与中企收购的罗辛铀矿一道，贡献了纳国内生产总值的大约6%到7%，创造了大约6000个高薪工作岗位，带来了10多亿纳元的税收，也使得纳米比亚跻身天然铀产量全球三甲的行列。

中国能建葛洲坝集团承建的纳米比亚铁路升级项目，完工后将这条百年铁路提速一倍，使纳米比亚向南部非洲运输与物流枢纽迈向坚实的一步。中广核与纳方合作建设该国最大规模的海水淡化厂，完成后将极大缓解沿海地区水资源供给短缺的问题，为当地产业发展提供保障。

未来，中纳在“中非携手推进现代化十大伙伴行动”的指引下，有望在农产品准入、清洁能源、关键矿产深加工、基础设施联通、卫生健康、粮食安全、旅游业等诸多领域加强战略对接，继续开拓进取、开花结果。

国之交在于民相亲。中纳文化、科技、教育、旅游和青年等交流全面深化，进一步促进两国民心相通。立足于航天测控站，中国连续20多年为纳方培养航天科技人才，帮助他们追逐飞天梦、太空梦。自2013年孔子学院落户纳米比亚以来，不断扩大中文教学范围。2024年，已为11所纳米比亚大中学校801名大中学生教授中文，掀起中文学习热潮，传播中华文化的独特魅力。受到纳方奇观胜景的吸引，越来越多的中国公民，特别是摄影爱好者来此旅游度假，对“沙海相连”、红沙漠、星空等景观流连忘返。

建交以来，中纳两国风雨同舟、患难与共，建立同志加兄弟般的情谊。在新时代，两国领导人进一步拓展团结合作新空间，激发互利共赢新潜能，引领双边关系和各领域合作迈上新台阶。中纳历久弥新的友谊是新时代全天候中非命运共同体的生动诠释。无论国际风云如何变幻，中纳、中非都将永远做彼此最可信赖的真朋友，永远做发展振兴道路上的好伙伴。

（作者是中央党校（国家行政学院）国际战略研究院助理研究员）

(责编：贾文婷、杨牧)