人民网雅加达3月25日电（记者李培松）3月24日，中国驻印尼使馆同印尼穆斯林群众组织穆罕默迪亚（穆联）在雅加达伊斯兰医院举办共同开斋暨慈善捐助活动。中国驻印尼大使王鲁彤，印尼基础与中等教育部长、穆联秘书长穆蒂等出席。

王鲁彤大使致辞。人民网记者 李培松摄

王鲁彤大使向印尼广大穆斯林致以斋月节日问候并表示，近年来，中印尼全面战略伙伴关系蓬勃发展，给两国和两国人民带来了实实在在的好处。中方愿以今年中印尼建交75周年为契机，继续加强同包括穆联在内的印尼各界交往合作，携手为增进中印尼友好作出更大贡献。

穆蒂高度赞赏驻印尼使馆连续多年同穆联开展共同开斋和慈善捐助活动，表示将继续发挥积极作用，持续增进两国人民之间的了解和友谊。

活动期间，王鲁彤代表使馆向印尼困难民众代表捐赠斋月慈善爱心包裹，并向医院捐赠医疗物资。

王鲁彤向印尼困难民众代表捐赠斋月慈善爱心包裹。人民网记者 李培松摄

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