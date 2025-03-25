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中美智库人文交流对话会在京举行

2025年03月25日14:33 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月24日电 （崔译戈、钟文兴）3月24日，中美智库人文交流对话会在北京举行。来自美国卡特中心、中国社会科学院、清华大学、当代中国与世界研究院等中美智库、高校的50余位专家学者，围绕“面向未来的中美关系和世界的稳定与发展”共同研讨交流，达成广泛共识。

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全，卡特中心总裁佩奇·亚历山大出席对话会并致辞。于运全表示，当前中美关系面临的不确定性因素增多，中美双方智库有责任积极推动两国对话沟通和人文交流，以实际行动为中美关系稳定发展创造更好条件。

于运全指出，双方应该做中美关系稳定发展的行动派，增进美国各界对华客观认知；做促进中美务实合作的行动派，为中美各层级交往搭建更多桥梁、铺设更多道路；做增进双方青年相互了解和友谊的行动派，培养更多新一代“中国通”“美国通”。

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全致辞。主办方供图

中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全致辞。主办方供图

佩奇·亚历山大表示，“行胜于言”，相信在现有成功合作案例的基础上，未来会有更多来自民间的中美人文交流和对话合作，公众层面的人文交流正是寻求和展现两国共享价值的重要途径。

卡特中心总裁佩奇·亚历山大致辞。主办方供图

卡特中心总裁佩奇·亚历山大致辞。主办方供图

与会专家表示，中美两国拥有广泛共同利益和广阔合作空间，稳定的美中关系符合双方利益。中美合作有利于推动解决气候变化等全球治理问题，两国应携手继续发挥大国作用。当前加强两国人文交流合作重要性更加凸显，本次对话会深化了中美学者相互了解和认知，希望后续能够将对话交流机制常态化。

活动现场。主办方供图

活动现场。主办方供图

本次对话会由当代中国与世界研究院与美国卡特中心联合举办。

(责编：崔译戈、杨牧)

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