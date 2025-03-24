新华社开罗3月23日电（记者姚兵）埃及内阁23日发表声明说，埃及总理马德布利当天和来访的巴勒斯坦总理兼外长穆罕默德·穆斯塔法在开罗会谈，讨论了各方为维持巴勒斯坦加沙地带停火和重建该地区所作的持续努力。双方强调，有必要维持加沙地带停火。

声明说，马德布利强调必须维持加沙地带的停火并开始该地区的早期恢复和重建进程。他重申，埃及坚定支持巴勒斯坦人民重建加沙地带的努力，要确保巴勒斯坦人继续留在自己的土地上。他表示，埃及提出的加沙重建计划已于本月初在开罗举行的阿拉伯国家紧急峰会上获得批准，埃及将与地区和国际各方以及巴勒斯坦进一步协调，就该计划的实施达成一致。

穆斯塔法表示，遵守停火协议对推动加沙地带早期恢复和重建进程至关重要。他向马德布利介绍了巴勒斯坦与一些阿拉伯和伊斯兰国家以及国际有关方面就加沙地带局势进行协调所作的努力，他还介绍了即将在开罗举行的加沙地带早期恢复和重建会议的筹备情况。

加沙地带卫生部门23日发表声明说，自2023年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成50021人死亡、113274人受伤。

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