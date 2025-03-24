乌克兰国防部长乌梅罗夫23日晚在社交媒体上说，乌克兰和美国代表团当天在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈已经结束，双方就能源等关键问题进行了“具有建设性和有意义”的讨论。

乌梅罗夫表示，乌总统泽连斯基下达的任务是为乌克兰和乌克兰人民乃至整个欧洲“谋取体面而持久的和平”，“我们正努力使其成为现实”。

据乌克兰国家通讯社报道，参加当天会谈的乌方代表团成员包括乌梅罗夫、总统办公室副主任帕维尔·帕利扎和伊戈尔·若夫克瓦、外交部国务秘书亚历山大·卡拉谢维奇和能源部副部长米科拉·科列斯尼克。

泽连斯基：乌美代表团在沙特会谈“非常有益”

乌克兰总统泽连斯基23日晚在视频讲话中表示，乌克兰和美国代表团当天在沙特阿拉伯首都利雅得举行的会谈“非常有益”。他同时呼吁各方继续对俄罗斯施压以促使俄方实现“真正”停火。

泽连斯基说，由军方、外交官和能源官员组成的乌方代表团正在利雅得与美方代表团就停火的“技术”问题进行第二轮会谈，乌国防部长乌梅罗夫参加会谈并向他汇报了当天会谈进展。“乌方团队的工作非常有建设性，（与美方）对话非常有益。乌方代表团正在继续工作。”

泽连斯基称，俄罗斯是唯一在拖延冲突的一方，各方需要对俄罗斯施压，否则俄方将继续忽视达成停火的外交努力。泽连斯基说：“无论我们与伙伴们讨论了什么，我们都需要向（俄总统）普京施压，促使其下达停止袭击的真正命令。”

俄总统新闻秘书：俄美总统将在必要时开展接触

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前在接受俄媒采访时说，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普商定在必要时继续开展接触。

全俄国家电视广播公司电视节目主持人扎鲁宾23日在社交平台发布了相关采访视频。佩斯科夫表示，俄美总统商定在必要时继续开展接触。此外，双方团队已建立联系，以便就最紧迫问题迅速交换信息。他说，两国元首日前通话是在一种“绝对信任、坦诚、建设性的工作氛围”中进行的。

佩斯科夫说，俄美在某些问题上可能存在分歧，但这不意味着两国应放弃互利合作。他强调，双方在各领域开展互利合作的潜力“难以估量”。

佩斯科夫还指出，解决乌克兰危机和俄乌停火问题面临复杂且棘手的工作，需要深入研究细节，现在各方才刚刚着手解决。不消除引发乌克兰危机的根源，就不可能解决这场冲突。但欧洲不仅没有消除冲突根源，反而试图通过增加军费开支和计划在乌克兰驻军等进一步加剧紧张局势。

3月18日，普京和特朗普在时隔一个多月后再次通话，双方就解决乌克兰危机、俄美关系正常化等一系列问题展开讨论。

记者：李东旭 江宥林 安晓萌

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