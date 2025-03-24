新华社渥太华3月23日电（记者林威）加拿大总理卡尼23日宣布，解散议会并提前举行第45届联邦众议院选举。

卡尼是在当天面见加拿大总督玛丽·西蒙并得到后者同意后作出这一宣布的。根据日程安排，选举活动将持续36天，投票日为4月28日。在选举期间，卡尼内阁将成为“看守内阁”。

卡尼在讲话中表示，希望得到加拿大人的授权来与美国总统特朗普打交道，并发展经济以造福全体加拿大人。“由于特朗普总统不合理的贸易行为和对我们主权的威胁，我们正面临一生中最大的危机，”卡尼说。“我们的回应必须是建立强大的经济和更安全的加拿大。特朗普总统声称加拿大不是一个真正的国家。他想打败我们，这样美国就可以控制我们。我们不能让他得逞。”

卡尼9日以压倒性的优势当选加拿大执政党自由党新领导人，14日宣誓就任加拿大总理并组建内阁，但他在议会里没有席位。

加拿大保守党领袖波利埃夫尔23日宣布启动该党竞选活动。他在讲话中也表示，将对抗特朗普及其吞并加拿大的威胁，加拿大永远不会成为美国的第51个州。民意调查显示，自由党与保守党支持率接近。

魁北克集团、新民主党和绿党等政党当天也分别启动了竞选活动。

加拿大选举委员会宣布，即将在全国343个联邦选区开设选举办公室，处理选民登记和投票事宜。

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