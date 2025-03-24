近期，国际原油市场在美国政府加征关税政策的冲击下，呈现出前所未有的波动态势。作为全球最大的原油消费国和重要能源生产国，美国保护主义政策不仅将改变全球能源贸易格局，也对世界石油市场产生深远影响。市场人士认为，当前石油市场观望气氛深厚，市场参与者面对诸多重大不确定因素止步不前，国际油价在重压之下表现疲软。标普全球公司在国际能源行业高端会议“剑桥能源周”期间发布的一份展望报告表示，“能源行业正处于十字路口”，既充满机遇又面临巨大的不可预测性。

先看最近国际油价的走势。一方面是油价随着美国的关税战威胁而剧烈波动，并且跌到半年来的最低点。统计数据表明，在过去一个月里，国际油价一路下跌，伦敦布伦特原油期货结算价跌破70美元／桶，盘中更是跌至3年低点68.33美元／桶。自特朗普就职以来，国际油价每桶平均价格已经下跌了10美元之多。

另一方面，市场人气备受打击，投机者纷纷规避交易风险。渣打银行原油基金经理综合定位指数环比下降6.9，而所有主要产品（取暖油、柴油和汽油混合料）的相应指数均环比下降。专家指出，目前投机性仓位的平衡已转向空头，但空头和多头都在减少交易规避风险。3月初，4种主要布伦特原油和西得州中质原油（WTI）合约的多头仓位减少4470万桶，至46750万桶，而空头仓位也减少到24980万桶。

可见，从技术面分析国际油价短期走势是向下探底。很多人运用AI技术模型也得到相同的结论，即短期内看跌。一些重要投行也给出了油价在每桶60美元至80美元之间波动的预测。

不管怎样，美国加征关税政策已经严重拖累油价走势，并影响世界石油市场平稳运行。

其一，贸易战升级直接影响全球原油需求预期。美国加征关税政策将在很大程度上影响世界经济复苏增长，并且有可能导致美经济出现衰退。任何经济增长放缓的预期都将导致市场对原油需求的担忧加剧。这种担忧反映在国际油价上，表现为油价剧烈波动。

以美加贸易战为例。美国能源信息署的数据显示，2024年前10个月，美国每天进口约660万桶原油，其中400万桶为重质原油，用于升级炼油厂和裂解装置。美国重质原油进口的75％来自加拿大，加拿大约80％的原油产量流向美国炼油厂。自从特朗普对加发出关税威胁后，美国进口的加拿大原油达到创纪录的442万桶／日，并在最后一个季度增长了11.8％。去年12月加对美贸易顺差从之前的82亿加元扩大至113亿加元。从目前情况看，绝大多数加拿大人支持对美采取报复性关税，去年，加拿大与美国的进出口贸易额连续第三年超过1万亿加元。特朗普现在不得不宣布暂缓追加关税，但市场担心一旦实施高关税，美庞大的原油进口需求有可能化为乌有。

其二，惩罚性关税政策将导致全球贸易成本上升，迫使石油贸易改道，进一步加剧了国际油价的不确定性。美国对进口钢铁和铝加征关税，增加国内石油开采和运输的成本，间接推高油价。同时，贸易摩擦导致的全球经济放缓预期，又对油价形成了下行压力。这种复杂的相互作用使得国际油价的波动更加难以预测。

特朗普关税政策不仅影响了国际油价的短期波动，也在更深层次上重塑了全球能源贸易格局。例如，加拿大对美原油出口受阻后，必然会寻求开拓亚洲市场，从而导致全球能源贸易流向发生显著变化。同样，为了抵制美国惩罚性关税，东亚主要石油消费市场有可能放弃美国能源进口，转而增加从中东和俄罗斯的原油进口，这种贸易转移不仅影响了美国的页岩油出口，也改变了全球能源供应链的布局。

其三，石油输出国组织（欧佩克）政策调整存在较大变数。为了应对美关税政策带来的不确定性，欧佩克和非欧佩克产油国也在积极谋划应变之策。其中最大的政策变化就是宣布从4月起取消2019年开始实施的每天220万桶的减产计划，预计增加的产量为13.8万桶／日。不过，这一重大变化“可能会根据市场情况暂停或逆转”。

值得注意的是，欧佩克的减产政策与美国页岩油产量的增长形成了鲜明对比。自特朗普上一任期以来，美能源独立政策使得美国页岩油产量持续攀升，成为全球主要原油供应者之一。美国能源信息署预计今年美国页岩油产量将增加40万桶／日，达到1360万桶／日，巩固其作为全球最大产油国的地位。所以说，欧佩克的减产努力在一定程度上被美国页岩油产量的增长所抵消，这在一定程度上也激化了欧佩克的内部矛盾，一些成员国越来越不能忍受在限产保价的同时失去市场份额。欧佩克因此不得不更多地顾及地缘政治影响，虽然该组织声称不会将市场和政治混为一谈。

事实上，目前世界石油市场一直被供应过剩、需求不振所困扰。特朗普政府一方面向欧佩克和沙特阿拉伯施压，要求后者提高产量压低油价；另一方面又拒绝补充库存。美能源部长计划与国会合作取消今后5年强制性购买战略石油储备的规定。此外，美国加大对伊朗极限制裁以及俄乌冲突解决后是否放松对俄能源制裁等都是未知数，更何况美关税政策将直接影响到各主要经济体的能源供应及需求变化，市场短期风险是显而易见的。

在经济全球化遭遇逆流、地缘政治风险上升的背景下，美国关税政策造成国际油价剧烈波动并由此产生连锁反应，已成为世界经济增长面临的重要挑战。（经济日报记者 翁东辉）

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