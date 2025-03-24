新华社科伦坡3月23日电（周涵秋）名为“丝路医会：古中医与斯里兰卡传统医学的对话”交流活动日前在斯里兰卡多个城市举行。来自中国的医师通过讲座、诊疗技艺展示等形式与斯传统医学界开展交流，展现中医文化的魅力。

交流活动于20日至22日在斯里兰卡首都科伦坡、加姆珀哈、康提等城市举行，中方11名医师来自中国江苏龙砂医学流派传承工作室。21日，龙砂医学流派首席代表性传承人、安徽中医药大学教授顾植山在斯里兰卡加姆珀哈威克拉马拉奇传统医药大学，向师生详细介绍了传统中医理论及其中体现的中国文化和哲学思想。

讲座结束后，中方医师进行现场演示，加姆珀哈威克拉马拉奇传统医药大学研究生院院长钱德拉西里·瓦利维塔率先进行了体验。他说，中医针灸效果显著，斯里兰卡和中国都有着深厚的传统医学底蕴，“应该多多学习中医思想和技法，这对斯里兰卡传统医学实践起着融会贯通的作用”。

该校校长兰贾纳·塞纳维拉特纳表示，学校正在为引入中医药教学做出努力，希望通过合作办学等形式开设中医课程，帮助师生更深入地了解中医，让更多患者受益。

活动主办方、斯里兰卡中国文化中心主任倪利生表示，希望本次交流活动进一步推动中斯传统医学的深度融合，增进两国相互理解与友谊。

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