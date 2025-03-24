新华社莫斯科3月23日电（记者江宥林 安晓萌）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫日前在接受俄媒采访时说，俄罗斯总统普京和美国总统特朗普商定在必要时继续开展接触。

全俄国家电视广播公司电视节目主持人扎鲁宾23日在社交平台发布了相关采访视频。佩斯科夫表示，俄美总统商定在必要时继续开展接触。此外，双方团队已建立联系，以便就最紧迫问题迅速交换信息。他说，两国元首日前通话是在一种“绝对信任、坦诚、建设性的工作氛围”中进行的。

佩斯科夫说，俄美在某些问题上可能存在分歧，但这不意味着两国应放弃互利合作。他强调，双方在各领域开展互利合作的潜力“难以估量”。

佩斯科夫还指出，解决乌克兰危机和俄乌停火问题面临复杂且棘手的工作，需要深入研究细节，现在各方才刚刚着手解决。不消除引发乌克兰危机的根源，就不可能解决这场冲突。但欧洲不仅没有消除冲突根源，反而试图通过增加军费开支和计划在乌克兰驻军等进一步加剧紧张局势。

3月18日，普京和特朗普在时隔一个多月后再次通话，双方就解决乌克兰危机、俄美关系正常化等一系列问题展开讨论。

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